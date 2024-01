Bodnar powołał p.o. Prokuratora Krajowego. Wiemy, kto zastąpi Barskiego

"W dniu 12 stycznia 2024 r. Prokurator Generalny Pan prof. Adam Bodnar w czasie spotkania z Prokuratorem Krajowym Panem Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał" – poinformowało w piątek w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort przekonuje, że "od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 r. Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego".

W marcu 2022 r. Dariusz Barski został powołany na pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego, zastępując na tym stanowisku Bogdana Święczkowskiego.

Nowa decyzja Bodnara. Powołał p.o. Prokuratora Krajowego

"Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego" – przekazało w kolejnym komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak podał Portal Samorządowy, w marcu 2016 r. Jacek Bilewicz, który był prokuratorem w ówczesnej Prokuraturze Generalnej, po wejściu w życie nowego Prawa o prokuraturze, został przeniesiony do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Bilewicz jest m.in. członkiem zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia".

"Począwszy od dnia 15 stycznia 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar będzie urzędował w siedzibie Prokuratury Krajowej. W ramach realizowanych jako Prokurator Generalny zadań będzie dbał i czuwał nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem Prokuratury Krajowej. Ponadto będzie monitorował proces przystępowania Polski do Prokuratury Europejskiej" – poinformował w piątek resort sprawiedliwości.

