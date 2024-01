Wojciech Cejrowski: Rympał

Prawo nie działa wstecz? Bzdury. Ono działa we wszystkie strony. Jest jak plastelina. Można je złamać, można dowolnie wyginać, naginać i lepić, można też zupełnie rozpuścić. Prawo to tylko narzędzie do realizacji pewnych celów i działa tak jak każde inne narzędzie. Młotek – może służyć do wbijania gwoździ lub do wybijania zębów. To nie zależy od młotka, lecz od osoby, która go trzyma w garści.

Tydzień temu mówiłem w radiu, że w polityce nie liczą się ani konstytucja, ani kodeks karny, ani Sąd Najwyższy – w polityce liczy się tylko to, ile masz dywizji, które słuchają twoich rozkazów. Dywizji niekoniecznie wojskowych. Mamy konflikt Tusk – Duda. Spierają się o ułaskawienie.