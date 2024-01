Zbiórka na Wąsika i Kamińskiego. Zebrana kwota zaskakuje

Byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, gdzie przebywali na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Polityków PiS przewieziono najpierw na komendę przy ul. Grenadierów, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie.

W środę przetransportowano ich do innych zakładów karnych – Kamińskiego do więzienia w Radomiu, natomiast Wąsika do miejscowości Przytuły Stare pod Ostrołęką. Wcześniej obaj politycy podjęli strajk głodowy.

Po tym, jak Kamiński i Wąsik trafili do aresztu, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o nich jako o "pierwszych więźniach politycznych w Polsce po 1989 roku".

Zbiórka na polityków PiS

"Dochody jakie otrzymywali posłowie PIS to około 16 000 zł miesięcznie. Wesprzyjmy rodziny Panów Wąsika i Kamińskiego. Ich rodziny modlą się. " – apelował organizator zrzutki. Cel było zebranie 32 tys. zł miesięcznie, czyli wysokość zsumowanych pensji Kamińskiego i Wąsika.

– Rozpoczynamy dziś zbiórkę środków finansowych na rodziny pana Kamińskiego i pana Wąsika. To nasi przyjaciele. Mają rodziny, dzieci w wieku szkolnym. Dzieci dziś płaczą, żony się modlą na różańcach – deklarował kilka dni temu Przemysław Czarnek w rozmowie z Radiem Zet.

Zbiórka okazała się jednak niewypałem, gdyż do niedzieli udało się zebrać niewiele ponad 4 tysiące złotych. Z kolei wyświetlany na boku strony pasek wpłat pokazuje, że uzbierano...0 proc.

Do tej pory na zbiórkę wpłaciło niecałe 500 osób, jednak na stronie zrzutki widać, że większość wpłat opiewa na 1 zł. Duża część komentarzy zamieszczonych na stronie jest bardzo krytyczna względem zatrzymanych.

Kto odpowiada za kryzys?

"Kto Pani/Pana zdaniem jest winien kryzysu związanego ze sprawą skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i wygaszenia ich mandatów poselskich?" – takie pytanie postawiono w najnowszym sondaż SW Research

Najwięcej badanych, ponieważ aż 40,6 proc., uważa, że odpowiedzialność spoczywa na Prawie i Sprawiedliwości. Z kolei 20,1 proc. uczestników sondażu jest zdania, że winne są obie strony. 16,8 proc. ankietowanych twierdzi, że winna jest obecna koalicja rządząca.

