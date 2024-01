Najnowszy sondaż. Tusk ma powody do zadowolenia

W ostatnich tygodniach w Polsce nie brakuje wydarzeń, które podnoszą temperaturę politycznego sporu. Pracownia IBRiS zbadała, jak wobec tego zachowuje się poparcie dla partii. Z opublikowanego przez "Rzeczpospolitą" badania wynika, że największą popularnością wciąż cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Jednak to koalicja rządząca ma większe powody do zadowolenia. Sondaż wyraźnie pokazuje, że w nowym Sejmie miałaby ona więcej mandatów niż obecnie. Do odrzucenia prezydenckiego weta zabrakłoby jedynie 8 posłów.

Wyniki najnowszego sondażu

W badaniu IBRiS na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 33,9 proc. badanych. Druga Koalicja Obywatelska może liczyć na 30,2 proc. wskazań. Trzecia Droga zdobyła 16,9 proc. respondentów. Z kolei Lewica zanotowała wynik na poziomie 9,3 proc., a Konfederacja – 6,3 proc.

Z wyliczeń prof. Jarosława Flisa wynika, że w nowym Sejmie Koalicja Obywatelska miałaby 155 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – 177, Trzecia Droga – 78, Lewica – 34, a Konfederacja – 16.

Frekwencja wyniosłaby prawie 60 proc.

Sondaż CBOS

Również ostatni sondaż CBOS przynosi dobre wieści dla koalicji rządzącej. Koalicja Obywatelska uzyskała 29 proc. poparcia. To wzrost od grudnia o 4 pkt. proc. Taki sam wynik uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, które straciło 1 pkt. proc. w ciągu miesiąca. Dalej znalazła się Trzecia Droga z wynikiem na poziomie 10 proc., co oznacza utratę 3 pkt. proc. Dokładnie tyle samo uzyskała Konfederacja, która poprawiła swój wynik o 1 pkt. proc. w porównaniu do grudnia.

Dalej w zestawieniu uplasowała się Lewica, którą popiera 7 proc. Polaków. Ten wynik oznacza spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Opcję "inna partia" zaznaczyło 4 proc. badanych, a natomiast 12 proc. respondentów wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

