Grzegorz Braun coraz bliżej utraty immunitetu

Członkowie komisji poparli wniosek o pozytywną rekomendację dotyczącą odebrania immunitetu posłowi Konfederacji we wszystkich siedmiu przypadkach. Chodzi o czyny, jakich Braun dokonał w latach 2022-2023, a które dotyczyły m.in. naruszenia nietykalności cielesnej ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego czy ostatniego incydentu z jego udziałem, jakim było zgaszenie świecy chanukowej za pomocą gaśnicy.

Początkowo posłowie mieli zająć się sprawą Brauna w poniedziałek, ale posiedzenie komisji zostało przeniesione na wtorek. Polityk Konfederacji uważa, że sprawa ma charakter polityczny.

– Jak państwo dobrze widzą, te sprawy nie dotyczą typowych naruszeń prawa dla osób publicznych. Worek, korek i rozporek — to sprowadza najczęściej je do przekroczenia granic prawa. W tym wypadku nie ma o tym mowy, a wszystkie te działania to próba sklecenia aktu oskarżenia przez posła w odpowiedzi na interwencję poselską wobec zła, któremu nie sposób w inny sposób przeciwstawić – powiedział Braun.

Ostateczna decyzja w sprawie pozbawienia immunitetu posła zapadnie podczas głosowania na sali plenarnej Sejmu.

Incydent w sejmowym korytarzu

12 grudnia Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świecę chanukową znajdującą się w sejmowym korytarzu, za co został wykluczony z obrad Sejmu i ukarany finansowo. Incydent odbił się szerokim echem nie tylko w polskich, ale także zagranicznych mediach. Zachowanie Brauna zostało potępione przez przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych, włącznie z Konfederacją.

Przypomnijmy, że Konfederacja ukarała Grzegorza Brauna zawieszeniem w prawach członka klubu poselskiego oraz zakazem wystąpień z mównicy sejmowej.

Po skandalicznym zachowaniu Brauna rozgorzała dyskusja nad tym, jak powinien on zostać ukarany. Zdecydowana większość polityków uważa, że poseł powinien zostać wyrzucony z klubu Konfederacji.

