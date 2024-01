Syn Solorza nowym szefem Polsatu. "Najlepsza decyzja dla przyszłości i rozwoju"

Rada nadzorcza telewizji Polsat podjęła decyzję o oddelegowaniu Piotra Żaka do pełnienia obowiązków prezesa zarządu. "Rada Nadzorcza uznała, że jest to najlepsza decyzja dla przyszłości i rozwoju Telewizji Polsat" – czytamy w komunikacie. Żak pozostaje wiceprzewodniczącym rady nadzorczej.

Stanisław Janowski, pełniący dotychczas funkcję prezesa, wejdzie w skład rad nadzorczych telewizji Polsat i Polsat Media, w których będzie nadzorował obszar związany z rynkiem reklamowym. Janowski prezesem telewizji Polsat był od wiosny 2019 r. W zarządzie spółki pozostają: Adam Nowe, Janusz Pliszka, Katarzyna Wyszomirska i Edward Miszczak.

Kim jest Piotr Żak?

Młodszy syn założyciela Grupy Polsat Plus, Piotr Żak, jest związany z grupą od wielu lat. Od 2016 r. wchodzi w skład rady nadzorczej telewizji Polsat, jest także w radzie nadzorczej wszystkich najważniejszych spółek w całej Grupie Polsat Plus: Polkomtelu (sieć Plus), Cyfrowym Polsacie (Polsat Box), Netii, Interii, a także spółek energetycznych.

Jak podał w komunikacie Polsat, Żak ukończył studia ekonomiczne na University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie m.in. budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji.

Zmiany w Polsacie

Pod koniec listopada Polsat poinformował o zmianach w kluczowym obszarze. Telewizja powołała nowe stanowisko dyrektora zarządzającego pionu kanałów tematycznych, które od 1 grudnia objęła Dorota Gawryluk. Piotr Witwicki został z kolei nowym dyrektorem pionu informacji i publicystyki telewizji Polsat.

Natomiast na początku 2023 r. Edward Miszczak przeszedł z TVN-u i objął funkcję dyrektora programowego telewizji Polsat. Wraz z jego pojawieniem się w stacji zaszło wiele zmian – programowych oraz personalnych.

Czytaj też:

Znana prezenterka Polsatu w "Panoramie" TVP. Będzie nową prowadzącąCzytaj też:

Kultowe show wraca na antenę. Zygmunt Chajzer przekazał pałeczkę synowi