Szydło o artykule "Wprost": Informuję dla porządku, że to bzdury

Według informacji „Wprost”, premier Morawiecki miał poskarżyć się na Beatę Szydło samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Powodem były słowa Beaty Szydło, która ujawniła, iż w przyszłym roku może dojść do rozszerzenia programu 500+, także na pierwsze dziecko w rodzinie. Była premier wyruszyła także w objazd po regionach, gdzie przypominana o sukcesach swojego rządu.

Do doniesień „Wprost” na Twitterze Fakt24 odniosła się sama Beata Szydło. "Jak zawsze rzetelna informacja od anonimowych źródeł ? Ale za to z atrakcyjnym tytułem, żeby siać zamęt. Informuję dla porządku, że to bzdury" – napisała Beata Szydło pod omówieniem artykułu.