Marcin Makowski: Pogłoski o pana politycznej śmierci są stanowczo przesadzone?

Janusz Korwin-Mikke: Zdecydowanie.

Jednak przecież odejście z Parlamentu Europejskiego bierze pan pod uwagę.

Rozważam to już od dwóch lat. Może warto wrócić do realnej polityki w Polsce – bo ten unioparlament to kompletna fikcja. Poza pieniędzmi, które są oczywiście prawdziwe.

I tych pieniędzy nie żal?

W kapitalizmie obowiązuje zasada: „Czas to pieniądz”. W zamian mógłbym zyskać dużo czasu. Same przeloty...