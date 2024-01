Jest nowa dyrektor radiowej Trójki. Pracę zaczyna jeszcze dziś

W ostatnich tygodniach miała miejsce prawdziwa rewolucja w mediach publicznych. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji. Tydzień wcześniej minister Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

Agnieszka Szydłowska nowym dyrektorem Trójki

Na początku stycznia portal Wirtualnemedia.pl ustalił nieoficjalnie, że nowym dyrektorem radiowej Trójki zostanie Agnieszka Szydłowska. Teraz tę informację potwierdziło Polskie Radio w oficjalnym komunikacie. Dziennikarka zajęła miejsce Marcina Wąsiewicza, który od ponad dwóch lat kierował stacją.

"Decyzja ta, to pierwszy krok do odbudowy Trójki jako miejsca, w którym spotykają się najlepsi dziennikarze i wybitni twórcy, a słuchacze mogą liczyć na audycje i rozmowy najwyższej jakości" – podkreślono.

Pracę jako dyrektor Trójki Agnieszka Szydłowska zacznie już w czwartek 18 stycznia od spotkania z pracownikami stacji.

Jest nowy dyrektor Trójki Polskiego Radia

– Agnieszka Szydłowska wraca do Trójki z doświadczeniem i zrozumieniem wyjątkowości tej anteny, a jednocześnie gwarantuje tworzenie inspirującej radiowej alternatywy. Dzięki Niej Trójka ma szansę, by wybrzmieć intensywnym kulturalno-muzycznym głosem i proponować nieszablonowe spotkania twórców ze słuchaczami. Mam pewność, że Agnieszka Szydłowska przywróci Trójce należny jej blask i renomę, a ostatnie lata na Myśliwieckiej odejdą w zapomnienie. Jestem przekonany, że zmiany, które już niebawem zainicjuje nowa szefowa anteny, spowodują również powrót zaufania partnerów biznesowych do Trójki – mówi Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.

– Radio publiczne widzę jako przestrzeń wolności intelektualnej, czujności na tematy społeczne i kulturalne, naturalne miejsce spotkania i rozmowy. Zaprzepaszczany w ostatnich latach potencjał i zaufanie, jakim obdarzali nas odbiorcy musimy odbudować dostosowując się do czasów, w których to robimy. Chcemy być wszędzie tam, gdzie nasi potencjalni odbiorcy. Trójka aktywnie włączy się do dyskusji o przyszłym kształcie mediów publicznych, wsłuchując się w głosy aktywistów i aktywistek, osób zawodowo zajmujących się badaniem mediów, środowisk intelektualnych, artystycznych. Zapraszamy do Trójki! – podkreśla Agnieszka Szydłowska, nowa dyrektorka Trójki.

facebook

Agnieszka Szydłowska była wcześniej związana z radiową Trójką przez ponad 15 lat. Prowadziła w rozgłośni audycję muzyczną "Program Alternatywny" i weekendowe pasmo "Radiowy Dom Kultury", relacjonowała dla stacji m.in. festiwale muzyczne. Pożegnała się z Programem III Polskiego Radia w maju 2020 po aferze wokół jednego z wydań Listy Przebojów Trójki.

Afera w Programie III Polskiego Radia

W połowie 2020 roku wybuchła awantura wokół radiowej Trójki, którą wywołało zdjęcie z listy przebojów piosenki Kazika Staszewskiego pt. "Twój ból jest lepszy niż mój". Gdy utwór zajął, głosami słuchaczy, pierwsze miejsce w notowaniu, nagle całą listę anulowano. Usunięto także artykuł informujący o utworze Kazika. Po fali krytyki, dyrekcja Trójki wydała oświadczenie, że piosenka trafiła na listę wbrew regulaminowi. W kolejnym oświadczeniu poinformowano, że lista została zmanipulowana i konieczne było jej anulowanie. Później jednak ujawniono SMS-y wysłane przez władze Trójki do dziennikarzy, by "dopilnowali", aby piosenka Kazika nie znalazła się zbyt wysoko na liście i nie była eksponowana. Z rozgłośni masowo odchodzili dziennikarze, w tym Marek Niedźwiecki, który pozwał Polskie Radio.

W wyniku afery z radia odeszło kilkanaście osób, w tym m.in.: Piotr Metz, Piotr Stelmach, Marcin Kydryński, Hirek Wrona, Agnieszka Obszańska, Piotr Kaczkowski, Michał Olszański, Agnieszka Szydłowska oraz Katarzyna Stoparczyk. Niektórzy po jakimś czasie wrócili do stacji, a część przeniosła się do nowej rozgłośni – Radia Nowy Świat.

Czytaj też:

Promocja LGBT w śniadaniówce TVP. Są skargi do KRRiTCzytaj też:

Gwiazdy TVP znikają z "Pytania na śniadanie". Kto stracił pracę?