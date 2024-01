PiS ma wyznaczyć nowych kandydatów do komisji śledczej. Błaszczak komentuje

– Prezydium podjęło taką właśnie decyzję, przekazaliśmy ją przed chwilą na Konwencie Seniorów, zostały przyjęte zastrzeżenie dotyczące wszystkich czterech zgłoszonych kandydatur, a więc rusza druga tura. Klub Prawa i Sprawiedliwości otrzyma pismo w tej sprawie, żeby wyznaczył nowych kandydatów i dalej cała ta procedura rusza raz jeszcze. Także dzisiaj nie powołamy komisji ds. Pegasusa – powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia w rozmowie z dziennikarzami przed rozpoczęciem obrad Sejmu.

Kogo zgłosił klub PiS?

Klub PiS zgłosił do komisji Michała Wójcika i Sebastiana Kaletę. Kolejne dwie osoby to Jan Kanthak i Janusz Cieszyński. Kandydaci ci zostali jednak oprotestowani i odrzuceni przez Prezydium, ponieważ "nie można być sędzią we własnej sprawie".

W skład komisji ma wejść 11 parlamentarzystów. Koalicja Obywatelska zgłosiła Joannę Kluzik-Rostkowską, Witolda Zembaczyńskiego oraz Marcina Bosackiego. Lewica wyznaczyła Tomasza Trelę, Polska 2050 Pawła Ślirza, Polskie Stronnictwo Ludowe Magdalenę Srokę, a Konfederacja Przemysława Wiplera.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, pytany przez dziennikarzy, co PiS zrobi w tej sytuacji, powiedział, że nie będzie zgłaszać innych kandydatów do komisji, tylko tych samych.

twitter

Sprawa Pegasusa. Co zbada komisja?

W środę Sejm zdecydował jednogłośnie o powołaniu komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna "ma ona zająć się gruntownym dochodzeniem w sprawie zakupu i wykorzystania oprogramowania Pegasus, a także innych narzędzi operacyjno-śledczych. Będzie badać legalność, prawidłowość i celowość tych działań, skupiając się na decyzjach podejmowanych przez członków Rady Ministrów, w tym Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, a także przez prokuraturę i inne organy ścigania. Komisja będzie dążyć do ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych za zakup tych narzędzi, analizować zastosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec obywateli Polski oraz sprawdzać przypadki potencjalnego naruszenia praw obywatelskich i nadużyć władzy w tym kontekście, obejmując swym zasięgiem działania od 2015 do 2023 roku".

Czytaj też:

Głosowanie nad projektem budżetu. Sejm podjął decyzjęCzytaj też:

Tusk skomentował reakcję Kaczyńskiego na zatrzymanie Wawrzyka