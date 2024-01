Orlen: Nie potwierdzamy doniesień o przeszukaniach CBA w naszych biurach

"Nie potwierdzamy informacji dotyczących rzekomego przeszukania pomieszczeń i gabinetów członków Zarządu w spółce ORLEN przez CBA. Przedstawiciele ORLEN na bieżąco współpracują z wieloma instytucjami i organami. Takie spotkania są regularne i mają charakter rutynowy" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez biuro prasowe koncernu.

To reakcja na doniesienia medialne. "Agenci CBA w czwartek rano weszli do siedziby PKN Orlen. Trwa przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez najważniejsze osoby w koncernie, w tym prezesa koncernu Daniela Obajtka" – podało nieoficjalnie Radio Zet. Agenci CBA mieli wejść go głównej siedziby Orlenu o godz. 8:15 rano. Radio Zet przekazało, że zabezpieczane mają być dokumenty, komputery oraz inne nośniki informacji. "Śledztwo CBA prowadzone jest w sprawie powoływania się na wpływy, ale nie znamy szczegółów okoliczności" – przekazała rozgłośnia.

NIK zawiadamia prokuraturę ws. Orlenu. Koncern: Decyzja całkowicie bezpodstawna

Najwyższa Izby Kontroli złożyła 10 zawiadomień do prokuratury w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez sześć spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym PKN Orlen i cztery fundacje – podała NIK w komunikacie prasowym.

"Chodzi o udaremnienie przeprowadzenia kontroli dotyczącej zasad przekazywania darowizn, a także wydatków na sponsoring, zakup usług medialnych, prawnych i doradczych. Było to działanie bezprawne – niezgodne z konstytucją i ustawą o NIK, która gwarantuje Izbie możliwość kontrolowania wszystkich firm, instytucji czy organizacji, które wykorzystują środki i majątek państwa" – napisano w komunikacie. Dodano, że zawiadomienia dotyczą: PKN Orlen i firm zależnych od tego koncernu – PGNiG, Energa oraz Sigma Bis oraz zależnych od PZU spółek: Alior Bank oraz Link4.

"Działalność marketingowa i sponsoringowa Orlen, a także działalność Fundacji Orlen (...) są prowadzone w sposób transparentny i zgodny zarówno z przepisami prawa, jak i wewnętrznymi regulacjami" – czytamy. "Warto podkreślił, że udział wydatków na usługi marketingowe z przychodach sprzedażowych zmalał w 2022 r. o blisko 45 proc. w stosunku do 2021 r. W podobny sposób spółka postępuje w ramach swojej działalności sponsoringowej" – czytamy w komunikacie biura prasowego koncernu.

