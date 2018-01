Wałęsa: Kaczyński nie zdelegalizuje narodowców, bo to wyborcy PiS

"To nie są żadne 'incydenty' jak usiłuje się to pokazać Polakom i Światu. Kaczyński milczy a Morawiecki i PiS zamiast wziąć się zdecydowanie za groźny problem to tylko o tym mówią jednocześnie usiłując wymazać mnie z historii" – napisał Wałęsa na Twitterze.

Jego zdaniem wśród organizacji narodowych są osoby głosujące na PiS. "Kaczyński nie zdelegalizuje Narodowców, bo to jest też znaczna i ukryta część wyborców PiS z którą musi się liczyć jak chce być przy władzy" – uważa były prezydent.

Od kilku dni trwa burza wokół reportażu "Superwizjera" o polskich neonazistach, który wyemitowała telewizja TVN24. Pokazano w nim grupę osób czczących Adolfa Hitlera. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Trzy osoby już zatrzymano. W domu jednego z podejrzanych znaleziono amunicję i broń.

