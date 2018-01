Skandaliczny wpis Senyszyn na temat Winnickiego

Po ujawnieniu przez TVN nagrań z imprezy organizowanej przez neonazistów ku czci Adolfa Hitlera, wiceszef PO Tomasz Siemoniak wezwał Pawła Kukiza do przeproszenia za wprowadzenie do Sejmu reprezentującego środowiska narodowe Roberta Winnickiego. W odpowiedzi na ten apel, lider Kukiz'15 stwierdził, żeby najpierw Siemoniak przeprosił za wszystkich aferzystów, których do parlamentu wprowadziła jego formacja, bo przy nich "Winnicki to kryształ".

Ten wpis Pawła Kukiza postanowiła skomentować Joanna Senyszyn. Była posłanka SLD napisała na Twitterze: "Wg Kukiza, „Winnicki to kryształ”. Ciekawe, ile razy rżnięty i przez kogo?".

Poziomu tego wpisu oceniać nie trzeba, jednak jedna z użytkowniczek Twittera wyraziła nadzieję, że poseł skieruje przeciwko Senyszyn pozew. Winnicki odparł tylko: "Nie pozwę. Istnieje ryzyko, że kontynuowałaby fantazje seksualne na mój temat na sali sądowej. Odruch wymiotny gwarantowany".