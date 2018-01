Premier: Milewski dalej jest sędzią. Czy takiego wymiaru sprawiedliwości chcemy?

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu dziennikarze pytali Morawieckiego o oświadczenie wydane przez Sąd Najwyższy, w którym rzecznik tej instytucji Michał Laskowski wzywa premiera do zaprzestania prowadzonej przeciwko SN "kampanii opartej na nieprawdzie".

Morawiecki stwierdził, że "w dzisiejszym Sądzie Najwyższym jest co najmniej 10, a raczej parunastu sędziów ze stanu wojennego, którzy wydawali wyroki przede wszystkim na działaczy Solidarności, i to wyroki haniebne".

– Czytałem o 9 sędziach i ich wyrokach, jakie wydawali na działaczy Solidarności. To jest coś, co uwłacza elementarnej sprawiedliwości społecznej i politycznej, że musimy w ogóle o tym debatować. To jest niestety pokłosie tego, że w 1989 i 1990 roku nie zrobiliśmy lustracji i dekomunizacji środowiska sędziowskiego – podkreślił.

Premier zwrócił uwagę, że takie działania podjęto np. w NRD, gdzie po oczyszczeniu, w zawodzie pozostało jedynie 30 proc. sędziów. – Lepiej późno niż wcale. Staramy się teraz zreformować wymiar sprawiedliwości tak, aby był bardziej niezawisły i transparenty. To dlatego wdrożyliśmy zasadę losowej dystrybucji spraw sądowych – tłumaczył.

Premier przypomniał też sprawę sędziego Milewskiego, nazywanego "sędzią na telefon". – Co się z nim dzieje dzisiaj według mojej wiedzy? Otóż sędzia Milewski dalej jest sędzią tylko już nie w Gdańsku, a w Białymstoku. Czy takiego wymiaru sprawiedliwości chcemy? – pytał Morawiecki.

