"Uległo spowszechnieniu". Sąd wydał wyrok w sprawie hasła "J***ć PiS"

Sprawę Janusza Ziętkiewicza opisuje kaliska "Gazeta Wyborcza". Mężczyzna od samego początku rządów Zjednoczonej Prawicy protestował przeciwko nowym władzom. Początkowo nosił koszulkę z ośmioma gwiazdkami. Po drugim zwycięstwie wyborczym PiS w 2019 roku nadal eksponował wulgarne hasło, tym razem w wersji nieocenzurowanej. Ziętkiewicz zamieścił je zarówno na swoim ubraniu, jak i na samochodzie.

Wyrok w sprawie

W takim stroju mężczyzna przyszedł 27 czerwca 2022 roku na odsłonięcie pomnika Jana Szyszki w Jarocinie. Tam został wylegitymowany przez policję i otrzymał mandat za wulgarne hasło na koszulce. Ziętkiewicz odmówił jego przyjęcia. Sprawa trafiła do sądu. W trakcie rozprawy pojawił się na sali w koszulce z tęczą i napisem „J***ć PiS". Sędzia uznała go winnym, choć obniżyła wysokość mandatu z 200 do 50 złotych, argumentując, że każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy i oceniać władzę. Ziętkiewicz złożył apelację. Kaliski sąd uniewinnił go. Wyrok jest prawomocny.

Mężczyzna ma na swoim samochodzie nowy napis: "Zdelegalizować, rozliczyć, osądzić PiS". Z kolei na jego koszulce widnieje hasło: "Wolne sądy, wolność słowa, wolny naród".

– Nie chodzi o pieniądze, ale zasadę. Tego mandatu na pewno nie zapłacę. Wyrok w Jarocinie był niesprawiedliwy, napisany pod dyktando władz. Zostałem ukarany za korzystanie z wolności słowa i prawa do krytyki władzy. Wolę pójść siedzieć. Zostanę więźniem politycznym. Prawdziwym, nie takim jak ci kryminaliści Kamiński i Wąsik – powiedział przed wejściem na salę sądową.

"Sąd Okręgowy w Kaliszu uniewinnił oskarżonego 65-letniego Janusza Ziętkiewicza z Jarocina o nieprzyzwoite zachowanie w postaci noszenia koszulki z napisem „J**ć PiS”. Zdaniem sądu hasło uległo spowszechnieniu i nie wzbudza już negatywnych emocji. Wyrok jest prawomocny. #StopMowieNienawiści" – napisał w mediach społecznościowych Radosław Poszwiński.

