Budowa elektrowni atomowej w Polsce. Duda apeluje do Tuska

Andrzej Duda przebywa na Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos. Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydent był pytany o doniesienia o możliwej zmianie lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Polityk przyznał, że o tę sprawę pytali go wcześniej w kuluarach amerykańscy dziennikarze.

– Mogę zaapelować do premiera Donalda Tuska. To niezwykle potrzebna Polsce inwestycja i musi zostać zrealizowana jak najszybciej. To inwestycja, której negocjacje trwały długo, by amerykańska technologia mogła być w Polsce realizowana. Apeluję do rządu, by jak najszybciej przystąpić do budowy elektrowni. Każda zmiana decyzji o lokalizacji powoduje konieczność rozpoczęcia tego procesu od nowa i zajmie całe lata – powiedziała Duda. – To niezwykle potrzebna inwestycja, która zapewni Polsce suwerenność energetyczną – podkreślił.

Zmiana lokalizacji elektrowni atomowej?

W środę wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz i wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna stwierdzili, że konieczne jest ponowne rozpatrzenie lokalizacji elektrowni atomowej. Według pierwotnej decyzji miała ona stanąć w gminie Choczewo. Rutkiewicz i Bonna sugerują jednak, że powinien być to Żarnowiec.

Jak podał portal energetyka24.pl, wprowadzenie w tym momencie zmian w programie budowy elektrowni atomowej praktycznie "wykoleiłoby" cały projekt. Co więcej, taka decyzja miałaby również międzynarodowe reperkusje. W budowę elektrowni są bowiem zaangażowani Amerykanie.

Elektrownia atomowa w Polsce

Przypomnijmy, że pod koniec października 2022 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości wybrał technologię amerykańskiej firmy Westinghouse do realizacji projektu elektrowni atomowej.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

