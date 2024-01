Kard. Grzegorz Ryś uhonorowany Menorą Dialogu

Wydarzenie odbyło się w ramach ogólnopolskich obchodów XXVII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, z udziałem przedstawicieli społeczności żydowskiej, m.in. Alicji Kobus, przewodniczącej gminy żydowskiej w Poznaniu. Uroczystość rozpoczęła się od zapalenia menory przez kard. Grzegorza Rysia i rabina Michaela Schudricha.

Nagroda dla kardynała

W laudacji s. Anna Bodzińska NDS podkreśliła, że laureat jest historykiem Kościoła, który poprzez swoją pracę wypełnia "białe plamy w Kościele”, "prowadzi bogate życie i aktywne duszpasterstwo, pełniąc rozmaite funkcje”, jest więc "cenną osobą dla Kościoła w Polsce i świecie”.

– Jego publikacje, homilie, wielorakie wypowiedzi, ale przede wszystkim jego obecność wśród ludzi rozgrzewają ducha i dodają odwagi w poszukiwaniu prawdy i kontynuowaniu wielowymiarowego dialogu ze współczesnym, tak bardzo potrzebującym dobra światem – zauważyła członkini Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Zaznaczyła, że światło menory to symbol wiary Narodu Wybranego, a my możemy w nim dostrzec "korzenie naszego powołania i nieść światło tam, gdzie jest zimno, gdzie panuje zastój i stereotyp”.

– Nagradzamy dziś kard. Rysia Menorą Dialogu, bo jak nikt inny potrafi on z odwagą, nadzieją i światłem nawiedzać miejsca wspólnoty kościelnej i narodowej, które przez niektórych pesymistycznie nastawionych realistów uznawane są za nieodwracalnie stracone – stwierdziła s. Bodzińska.

W drugiej laudacji rabin Dawid Szychowski z Łodzi przekonywał, że kard. Ryś nie zasługuje na Menorę Dialogu, ale na "Nagrodę światła spotkania”. Podkreślił, że z "perspektywy żydowskiej formuła dialogu to nie rozmowa, a spotkanie z zachowaniem podmiotowości obu stron”.

– Nasze relacje mają taki charakter. Kard. Ryś to człowiek spotkania. To słowo ma głębsze znaczenie, bo obejmuje całego człowieka z jego emocjami, doświadczeniem i wrażliwością – podkreślił rabin Szychowski.

Zaproszenie do rozmowy

Kard. Grzegorz Ryś, dziękując za nagrodę, stwierdził, że "nagroda zasadniczo mu się nie należy”.

– Mam pewność, że nie robię niczego nadzwyczajnego. Staram się być księdzem, który jest posłuszny Kościołowi katolickiemu i jego pasterzom, czytam dokumenty Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Staram się iść za Piotrem, bo to jest obowiązek każdego katolickiego księdza – zaznaczył laureat.

Przyznał, że przed dzisiejszą uroczystością zadał sobie pytanie, czy jest jakieś przykazanie dialogu i dodał, że jest to pierwsze przykazanie: "Słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Bogiem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich”.

– Jezus mówi, że jest to najważniejsze przykazanie. Słowo „słuchaj” jest zaproszeniem do rozmowy, która ostatecznie staje się relacją miłości – podkreślił laureat.

Zwrócił uwagę, że kiedy Bóg mówi do nas „słuchaj”, jest w Nim dyspozycja do podjęcia rozmowy z nami, dyspozycja, by przemówić. – A czy w nas jest dyspozycja do słuchania? – pytał kard. Ryś.

Zauważył, że we współczesnym świecie panuje deficyt słuchania, a bez słuchania nie ma dialogu. – Słuchamy wtedy, kiedy słowo z naszych uszu zejdzie do serca. Mamy pozwolić zejść słowom do naszego serca – przekonywał kard. Ryś.

– W języku angielskim są dwa bliskie słowa conversation – rozmowa i conversion – nawrócenie. Jeśli prowadzi się z kimś prawdziwą rozmowę, to może się zdarzyć nasze nawrócenie. To jest sedno dialogu. Jeśli to się nam zdarzy, to znaczy, ze jesteśmy uczciwi – stwierdził.

Statuetka, którą otrzymał kard. Grzegorz Ryś, to wierna replika Menory Dialogu, wielkoformatowej rzeźby autorstwa Macieja Zychowicza, która od 2006 roku jest znakiem dialogu i pojednania między chrześcijanami i Żydami na wielkopolskiej ziemi.

Dotychczas nagrodę otrzymali Michael Schudrich i abp Stanisław Gądecki w 2007 r. oraz prof. Władysław Bartoszewski w 2008 r. i abp Henryk Muszyński w 2020 r.

