Wałęsa: W Polsce mamy FASZYZM; Ziemkiewicz: Prawdziwym problemem są ludzie odpędzeni od koryta, judzący przeciwko Polsce

„W Polsce mamy FASZYZM. To nie są żadne "incydenty" jak usiłuje się to pokazać Polakom i Światu. Kaczynski milczy a Morawiecki i PIS zamiast wziasc sie zdecydowanie za groźny problem to tylko o tym mówią jednocześnie usiłując wymazać mnie z historii” – napisał wzburzony Wałęsa, linkując jednocześnie artykuł, w którym autor pisze, że Kaczyński stara się „wymazać” byłego prezydenta z historii.

Rafał Ziemkiewicz skomentował tezy Wałęsy w dosadnych słowach. Redaktor wskazał, że kwestia neonazistów jest w istocie marginalna i Polsce zdecydowanie bardziej szkodzą ludzie „odpędzeni od koryta”, którzy psują opinię o państwie polskim za granicą.

„Problemem wizerunkowym Polski nie są debile chowający się w lesie z urodzinową swastyką z price-polo dla Hitlera - tylko ci odpędzeni przez wyborców od koryta, dla zemsty na Polsce judzący przeciwko niej po całym świecie, jak przed wiekami Hieronim Radziejowski” – napisał publicysta „Do Rzeczy” na Twitterze.

