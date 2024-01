Niecodzienna sytuacja na konferencji MON. Członkowie zespołu wyszli z sali

W piątek w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyła się konferencja, podczas której szef resortu poinformował o powołaniu zespołu do spraw oceny funkcjonowania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem, nazywanej potocznie podkomisją Macierewicza lub podkomisją smoleńską, która w grudniu została rozwiązania.

Skład zespołu, który ma działać do czerwca tego roku, przedstawił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Zespół składa się z ekspertów z dziedziny lotnictwa, inżynierów, prawników, związanych i pracujących w resorcie lub w jednostkach podległych.

Po oficjalnej części konferencji minister Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że za chwilę padną pytania o charakterze politycznym i poprosił członków zespołu o opuszczenie sali.

Kosiniak-Kamysz zapowiada "pytania o charakterze politycznym". Eksperci wychodzą z konferencji

– Chciałbym bardzo podziękować państwu za przyjęcie tego wyzwania i tej odpowiedzialności, ale też chciałbym jasno podkreślić apolityczność działania i zespołu, i naszych działań w Ministerstwie Obrony Narodowej – powiedział Kosiniak-Kamysz.

– Dlatego dziękuję państwu za udział w konferencji. Teraz pewnie będą pytania o charakterze politycznym, zostaniemy sami z panem ministrem (Tomczykiem – red.), to już jest nasze zadanie – dodał.

– Polityka, cywilny nadzór, to nasze zadanie w MON. Państwo macie zadania związane z wyjaśnieniem, sprawdzeniem tego, co się działo przez ostatnie osiem lat – stwierdził. – Nie będziemy na waszym tle stali na konferencjach prasowych. Chcieliśmy was zaprezentować, ten etap się zakończył, teraz będzie etap pewnie bardziej polityczny – oświadczył.

Kosiniak-Kamysz podziękował ekspertom, a ci zaczęli opuszczać salę. – Poczekajmy chwilkę – zwrócił się do dziennikarzy minister, po czym zaczął odpowiadać na pytania.

