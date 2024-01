Bodnar chce cofnąć decyzję Ziobry. Przedstawił projekt ustawy

Zmiana dotychczasowego stanu prawnego, który pozwalał łączyć obie funkcje, była jedną z ważniejszych obietnic Koalicji Obywatelskiej złożonych podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej. W piątek resort sprawiedliwości przedstawił założenia do zmiany ustawy "Prawo o prokuraturze", która została przyjęta w marcu 2016 roku.

Co proponuje Bodnar?

Według przedstawionego projektu Prokuratora Generalnego będzie powoływać bezwzględną większością głosów Sejm za zgodą Senatu. Jego kadencja ma trwać 6 lat, bez możliwości jej ponowienia. Pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych, nie więcej niż dwóch, będzie powoływał i odwoływał Prokurator Generalny, spośród prokuratorów, po zasięgnięciu w przyszłości opinii Krajowej Rady Prokuratorów.

Kandydatów do objęcia funkcji Prokuratora Generalnego będą mogli zgłaszać: prezydent, marszałek Sejmu, grupa 35 posłów, grupa 15 senatorów, grupa 200 prokuratorów w stanie czynnym lub grupa 2000 obywateli. Kandydaci będą brali udział w wysłuchaniu publicznym.

Stanowisko Prokuratora Generalnego będzie mógł zajmować wyłącznie prokurator w stanie czynnym, z co najmniej 20-letnim nieprzerwanym stażem na stanowisku prokuratora. Kandydat będzie też musiał wykazać, że w ciągu 10 lat bezpośrednio przed zgłoszeniem kandydatury nie wykonywał innego zawodu.

Co do zasady PG będzie chroniony immunitetem, z wyłączeniem zatrzymania na gorącym uczynku. Nie będzie można go pociągnąć do odpowiedzialności karnej, zatrzymać ani tymczasowo aresztować bez uprzedniej zgody Sejmu. Budżet Prokuratury Generalnej zostanie wyłączony spod gestii Ministerstwa Sprawiedliwości i oddany Ministerstwu Finansów, które włączy go do projektu budżetu państwa.

Zgodnie z założeniem nowelizacji Sejm będzie mógł odwołać Prokuratora Generalnego większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Prokurator będzie co roku składał sprawozdanie z działalności podległej mu instytucji. Będzie również uprawniony do przedstawienia sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych informacji o postępowaniach przygotowawczych, mających bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Będzie także mógł opiniować projekty aktów prawnych dotyczących prokuratury i prawa karnego oraz występować z wnioskiem do prezydenta lub marszałka Sejmu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie związanym z funkcjonowaniem prokuratury.

Czytaj też:

Bosak o Bodnarze: Działa jak złodziej złapany za rękęCzytaj też:

Bodnar wręczył Reyndersowi zdjęcie Warszawy. "Odbudowana dzięki środkom UE"