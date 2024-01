Kamiński przymusowo dokarmiany. Adwokat polityka składa zażalenie

Mariusz Kamiński przebywa w szpitalnej sali w zakładzie karnym w Radomiu. W szpitalu są 54 miejsca dla osadzonych, placówka ma dwa oddziały z pracownią RTG, salą terapii oraz gabinetami lekarskimi i zabiegowymi.

Sąd Okręgowy w Radomiu podjął decyzję o przymusowym dokarmianiu byłego szefa MSWiA, który prowadzi w więzieniu strajk głodowy. – Otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego, że wobec pana posła został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczął zagrażać jego życiu i zdrowiu – poinformował w środę prezydent Andrzej Duda.

Adwokat Kamińskiego: Zostało złożone zażalenie

– Warunki i parametry, które miałyby wskazywać na zagrożenie życia, są stabilne. Z tego powodu, w piątek zostało złożone zażalenie do Sądu Okręgowego w Radomiu, które będzie rozpatrywane przez Sąd Apelacyjny w Lublinie, jako sąd wyższej instancji. Zażalenie dotyczy decyzji o przymusowym dokarmianiu. Uważamy, że mimo wszystko, takie postanowienie, jako ingerujące w prawo człowieka, powinno być wydawane, kiedy okoliczności dają możliwość do "przełamania" praw człowieka. My twierdzimy, że sytuacja jest stabilna – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską pełnomocnik Mariusza Kamińskiego, mec. Michał Zuchmantowicz.

– Warunki, w przeciwieństwie do Aresztu Śledczego na warszawskim Grochowie, są zgodne z regulaminem. (...) Nie ma takiej sytuacji, że przy temperaturze -10 stopni są nieogrzewane pomieszczenia, kącik sanitarny jest nie do użycia, ściany wskazują, że latami nie były remontowane, a tak było w Areszcie Śledczym na Grochowie, w którym dodatkowo w jednostkowych przypadkach służba zachowywała się niewłaściwie – oznajmił adwokat.

"Warunki nie budzą zastrzeżeń"

Podczas czwartkowego posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek został zapytany o warunki, w jakich przebywają osadzeni politycy PiS Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik.

– W ostatnich dniach pracownicy mojego Biura wizytowali zakład karny, w którym przebywa pan Mariusz Kamiński. (...) Gdy chodzi o warunki, w jakich przebywa obecnie pan Mariusz Kamiński, to te warunki nie budzą zastrzeżeń. Nie jest uzasadnione – naszym zdaniem – składanie uwag czy zastrzeżeń – stwierdził RPO.

