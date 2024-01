Kaczyński chciał odwiedzić Wąsika w więzieniu. "Nie dałem rady nic zrobić"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odwiedził w piątek zakład karny w Przytułach Starych koło Ostrołęki, gdzie karę pozbawienia wolności odbywa polityk PiS Maciej Wąsik.

– Chciałem przede wszystkim zobaczyć ministra Wąsika i zapytać go, jak się czuje. I pozdrowić jako kolegę. Ale przede wszystkim prosiła mnie o tę wizytę pani Wąsikowa, małżonka. Ona jest bardzo zaniepokojona, nie była już długo, limit pobytów dwa razy w miesiącu już się wyczerpał. (...) Jej zdenerwowanie jest dla mnie zupełnie uzasadnione. Ale nie dałem rady tutaj nic zrobić, bo przepisy są jednoznaczne, a innych metod tutaj użyć nie można – przekazał w rozmowie z dziennikarzami Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: To jest wynik złośliwości

Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik prowadzą w zakładach karnych strajk głodowy. Przypomnijmy, że byli szefowie CBA zostali 20 grudnia skazani w związku z tzw. aferą gruntową, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (po wyroku nieprawomocnym).

11 stycznia prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe w trybie prezydenckim. Prokurator generalny może na czas postępowania zwolnić osadzonych z więzienia. Jednak jak dotąd Adam Bodnar nie podjął decyzji w tej sprawie.

– Ja sądzę, że to jest wynik złośliwości. Ta ekipa jest złośliwa, ma bardzo wiele złej woli. Poza tym to są po prostu, mówiąc najkrócej, źli ludzie, tak to można określić. Mamy dzisiaj u władzy złych, pełnych złej woli i złych emocji ludzi i taka władza na pewno nam, jako Polsce, straszliwie zaszkodzi – stwierdził w piątek Jarosław Kaczyński.

Przeciwko zatrzymaniu polityków PiS protestują ich koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Przed zakładami karnymi w Radomiu oraz Przytułach Starych koło Ostrołęki odbywają się manifestacje z żądaniem wypuszczenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że pojawi się na wieczornej demonstracji przed zakładem karnym.

