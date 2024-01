Suzuki Jimny 1,5 ALLGRIP PRO

Nie zachwyci liczbą koni mechanicznych, wielką pojemnością silnika ani przyspieszeniem od zera do setki. A jednak Jimny to jedna z najładniejszych, a jednocześnie najlepszych i najkorzystniej wycenionych terenówek na rynku. Oficjalnie czwarta generacja legendarnego auta terenowego – sprzedawana z homologacją ciężarową N1 – to świetny model dla tych, którzy potrzebują niezawodnej maszyny do jazdy w najtrudniejszym terenie.