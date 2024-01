Mentzen atakuje posła PiS. "Jedyne, czym się zajmuje, to darcie japy"

Sławomir Mentzen prowadzi na swoim kanale w serwisie YouTube serię "Mentzen grilluje". W jednym z filmów opowiadał m, .in. o sejmowej stołówce. W najnowszym nagraniu skupił się z kolei na pośle PiS, który w jego ocenie jest "najgłupszym posłem" w całym polskim Sejmie.

Takim mianem Mentzen określił posła Prawa i Sprawiedliwości, Piotra Kaletę. Parlamentarzysta Konfederacji przypomniał sytuację, w której podczas posiedzenia w Sejmie posłowie największej opozycyjnej partii stali i klaskali. – Nagle słyszę z tyłu taki krzyk: Mentzen wstawaj, dziad i tu jakiś ciąg przekleństw – opowiada lider Konfederacji, dodając, że był to właśnie poseł Kaleta.

"Tylko darcie japy"

Polityk Konfederacji zarzuca Kalecie, że jest zbyt głośny. – Jedyna rzecz, którą się ten poseł zajmuje to darcie japy przez całe posiedzenie Sejmu w zasadzie bez przerwy. Co by się nie działo, ten facet się drze. Jak głosujemy przypadkiem tak, jak Platforma Obywatelska, to Kaleta się drze, jacy to jesteśmy zdrajcy polscy, agenci rosyjscy, koalicjanci Tuska. Jeżeli akurat głosujemy tak jak PiS, to Kaleta się drze: wreszcie zrozumieliście, z kim tutaj należy głosować. Każde nasze posunięcie Kaleta komentuje. Ten facet zachowuje się jak taki troll z Twittera. (...) Osobiście przekonany jestem, że gdybyśmy mieli zrobić taki ranking, to Piotr Kaleta byłby najgłupszym posłem w całym Sejmie – opowiada Sławomir Mentzen.

Dalej zapewnia, że nie obawia się reperkusji ze strony sejmowej Komisji Etyki Poselskiej za te słowa o pośle Kalecie. Mentzen twierdzi bowiem, że aby udowodnić, iż Piotra Kaleta nie jest najmniej inteligentny, musiałby wskazać innego posła, którego uważa za mniej bystrego od siebie, a to wywołałoby z kolei lawinę wniosków do komisji.

