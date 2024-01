"19:30" nie dorównuje "Wiadomościom". Pokazano wyniki oglądalności

27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji. Tydzień wcześniej minister Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. Z anten Telewizji Polskiej zniknął też serwis informacyjny "Wiadomości". Już następnego dnia został zastąpiony programem "19:30", a jego główną twarzą został Marek Czyż.

"19:30" wypada słabiej niż "Wiadomości" TVP. Pokazano wyniki oglądalności

Zgodnie z danymi Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualne Media, średnia widownia "19.30" na antenach TVP1 i TVP Polonia od 29 grudnia ub. r. do 14 stycznia br. wyniosła 2,10 mln osób. Przełożyło się to na 16,15 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów.

To wyraźnie słabszy wynik, niż notowania "Wiadomości" TVP. Dla porównania, poprzednia odsłona serwisu informacyjnego, do 26 grudnia 2023 r. na TVP1, TVP Info i TVP Polonia była oglądana przez 2,74 mln osób.

Serwis "19.30", czyli nowa odsłona dziennika TVP, ma więc o 620 tys. widzów mniej niż "Wiadomości".

Nowy serwis informacyjny Telewizji Polskiej

W środę 20 grudnia w studiu "Wiadomości" pojawili się m.in. Michał Rachoń, Bronisław Wildstein, prezes IPN Karol Nawrocki, szefowie TAI i "Wiadomości", a także reporterzy programu. Całość pokazała Telewizja Republika. Tymczasem o godz. 19.30 w TVP 1 oraz w TVP Info pojawił się krótki komunikat Marka Czyża dotyczący zmian w stacji.

Program na anteny TVP powrócił w nowej odsłonie w czwartek 21 grudnia. "19:30" – tak nazywa się od tego dnia nowa odsłona "Wiadomości" TVP. W pierwszym programie najwięcej miejsca poświęcono zmianom w mediach publicznych i Polskiej Agencji Prasowej.

Szefem redakcji nowego formatu jest Paweł Płuska, poprzednio przez wiele lat związany z "Faktami" TVN. Pierwsze dwa wydania prowadził Marek Czyż, a w sobotę jako prowadząca zadebiutowała Joanna Dunikowska-Paź.

