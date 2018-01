Uchylą immunitet Verhofstadtowi? Jest oficjalny wniosek

Sprawa dotyczy słów Guya Verhofstadta, który kilka miesięcy temu stwierdził, że w Marszu Niepodległości z 11 listopada wzięło udział 60 tysięcy neonazistów. Jednym z obrażonych przez unijnego polityka był Bawer Aondo-Akaa.

– Na ulice Warszawy wyszło 60 tysięcy faszystów, neonazistów, białych suprematystów – mówił belgijski polityk.

Instytut Ordo Iuris reprezentujący wielokrotnego uczestnika rzeczonych patriotycznych manifestacji złożył na ręce przewodniczącego parlamentu europejskiego Antonio Tajaniego oficjalny dokument, w którym wnosi o uchylenie immunitetu Verhofstadtowi.

– Mamy nadzieję, że PE stanie na wysokości zadania i wyrazi zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Guya Verhofstadta. W przypadku kilku innych europosłów - jak pana Le Pen - tak właśnie się działo. Brak zgody Parlamentu Europejskiego na osądzenie przez niezależny sąd polski autora słów, które dotyczą czarnoskórego obywatela polskiego byłoby całkowicie niezrozumiałe i nie do zaakceptowania. Pokazywałoby to, że tego rodzaju nieprawdziwe sformułowania, które są motywowane liberalno-lewicowym rozumieniem świata są przez PE akceptowane – mówił portalowi niezalezna.pl mecenas Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris.

