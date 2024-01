Musk przyleciał do Polski. Spotka się z Wałęsą?

Elon Musk w niedzielę późnym wieczorem wylądował na lotnisku w podkrakowskich Balicach.

Szef Tesli i portalu społecznościowego X (dawniej Twitter) weźmie udział w sympozjum w Krakowie i ceremonii w byłym obozie Auschwitz w ramach wydarzenia organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie z okazji przypadającego tydzień później Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście.

Elon Musk spotka się z Lechem Wałęsą?

Według nieoficjalnych informacji, na poniedziałek zaplanowano także spotkanie Elona Muska z Lechem Wałęsą. "Temat rozmowy Muska i Wałęsy nie jest znany, ale spotkanie ma mieć wymiar przede wszystkim symboliczny. Jak twierdzi nasz informator, niewykluczone, że następnego dnia były prezydent dołączy do Elona Muska podczas wizyty w Auschwitz-Birkenau" – podał serwis mycompanypolska.pl.

Nie będzie za to żadnych oficjalnych spotkań szefa Tesli, SpaceX i portalu X z polskim rządem. – To wizyta, która ma charakter bardzo osobisty. My jako ministerstwo nie występowaliśmy z próbami umówienia spotkania. Kontaktowali się z nami przedstawiciele pana Muska, twierdząc, że będzie, ale nie wiedzą, jak będzie wyglądał harmonogram – mówił w rozmowie z RMF FM wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Musk w Polsce. Czarnek składa nietypową propozycję

Polityk PiS Przemysław Czarnek zaprosił Elona Muska do odwiedzenia zakładów karnych, w których przebywają Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

"Zaraz po wizycie w Auschwitz, w imieniu wolnych Polaków, zapraszamy do więzień w Radomiu i Ostrołęce, w których przetrzymywani są członkowie polskiego parlamentu. To pierwszy raz od 1989 r., gdy w Polsce mamy więźniów politycznych" – napisał były minister edukacji w mediach społecznościowych.

"Niech świat dowie się, jak nowa koalicja rządowa na każdym kroku łamie prawo zaledwie w miesiąc po przejęciu władzy. Trwa atak na polskie media, sądy i szeroko rozumianą wolność" – dodał.

