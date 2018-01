Miller o przemyśle futerkowym: Stoję w jednym szeregu z Kaczyńskim

Leszek Miller poparł działania polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy rozpoczęli akcję „Niech futra przejdą do historii”. – Ręce mi się składają same do oklasków – mówił były premier.

Dzisiaj rano pisaliśmy, że w kwestii przemysłu futerkowego Jarosław Kaczyński znalazł nieoczekiwanego sojusznika w osobie Tomasza Lisa. Do grona nieoczywistych obrońców prezesa PiS-u dołączył teraz Leszek Miller. – Stoję w jednym szeregu z Jarosławem Kaczyński. Zwierzęta futerkowe są hodowane w skandalicznych warunkach, są zabijane w sposób okrutny – przekonywał Leszek Miller na antenie Radia Dla Ciebie. – Bardzo się cieszę, że Jarosław Kaczyński podjął taką inicjatywę. Jeżeli się okaże, że w Polsce nie będzie można uprawiać tego okrutnego procederu, to bardzo dobrze – przekonywał były premier. Czytaj także:

