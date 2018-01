Z Nowoczesnej do partii Nowackiej? Joanna Schmidt odpowiada

Według informatora fakt.pl, posłanka Joanna Schmidt wraz z Joanną Scheuring-Wielgus mają rozważać dołączenie do Inicjatywy Polskiej, czyli partii Barbary Nowackiej. Jak podaje fakt.pl, Joannie Schmidt ma się nie podobać, że Ryszard Petru "flirtuje z konserwatywnym Schetyną".

Inicjatywa Polska czy powrót do Nowoczesnej

Zapytana o sprawę, posłanka odpowiedziała, że ta kwestia wywołała u niej uśmiech, ponieważ są to "kompletne plotki". – Czyli nie nie ma na rzeczy – pytał dalej dziennikarz TOK FM.

– Złożyliśmy właśnie jako Nowoczesna nowy projekt, mojego autorstwa, dotyczący liberalizacji prawa aborcyjnego. Projekt pod szyldem Nowoczesnej. Zawiesiłam swoje członkostwo, ale to było minimum, żebyśmy razem z posłanką Joanną Scheuring-Wielgus oraz Krzysztofem Mieszkowskim odwiesili swoje członkostwo – tłumaczyła Schmidt. – Trwają rozmowy (...) mam nadzieję, że będzie ich kontynuacja, bo to minimum zostało spełnione, ustawa została złożona, teraz tylko szczere rozmowy i dalej pracujemy w Nowoczesnej – dodała posłanka.

PO i Nowoczesna razem?

Schmidt skomentowała też zaprezentowany dzisiaj w "Rzeczpospolitej" sondaż, który pokazał, że większość wyborców Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej popiera pomysł zjednoczenia obu partii.

– Takie są oczekiwania Polaków, którzy nie identyfikują się z tym co robi PiS i my sami, jako posłowie, kiedy jeździmy po Polsce, wiemy, że to jest główny temat, to żebyśmy się zjednoczyli – podkreślała posłanka.

– To jest proces który trwa (...) moim zdaniem, do takiego zjednoczenia powinno dojść, ale musi być minimalna płaszczyzna wspólnoty programowej – dodała Schmidt, tłumacząc dalej, że takimi "płaszczyznami" są m.in. kwestia podejścia do praworządności, postulaty dotyczące służby zdrowia czy nowoczesnej edukacji.

Czytaj także:

Wyborcy PO i Nowoczesnej chcą zjednoczenia. Ale pod jednym warunkiem