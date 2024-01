Nowe informacje o stanie zdrowia Kamińskiego. "Są różne opinie lekarskie"

Mariusz Kamiński przebywa w więzieniu w Radomiu, a Maciej Wąsik w zakładzie karnym w Przytułach Starych koło Ostrołęki. Byli szefowie CBA zostali w grudniu 2023 r. skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (po wyroku nieprawomocnym).

Politycy PiS prowadzą w więzieniu strajk głodowy.

– Mój ojciec prowadzi w tej chwili wykańczający protest głodowy. Na razie ten stan nie jest jeszcze najgorszy, chociaż ma on m.in. cukrzycę – powiedział syn Mariusza Kamińskiego na antenie telewizji wPolsce.pl.

– Są różne opinie lekarskie. Jedna mówi, że stan zdrowia zagraża życiu, a druga, że ten stan jest dobry. (...) Do końca tego nie wiemy – oznajmił Kacper Kamiński. – Obawiamy się jako rodzina. Jest to dla nas traumatyczne przeżycie – dodał.

Syn Kamińskiego: Bodnar będzie odpowiedzialny za tę tragedię

11 stycznia prezydent Andrzej Duda poinformował – po spotkaniu z żonami Kamińskiego i Wąsika – że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe. Wystosował też apel do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego o zwolnienie byłych ministrów z więzienia do czasu zakończenia postępowania. Adam Bodnar nie podjął decyzji w tej sprawie.

– Adam Bodnar będzie odpowiedzialny za tę tragedię, jeśli coś się wydarzy. To pokazuje bezduszność tej władzy. Całe to zatrzymanie to element politycznej zemsty. Boję się, że są nią tak zaślepieni, że nie patrzą na to racjonalnie – ocenił Kacper Kamiński. – Apelujemy do pana Bodnara o jak najszybsze przekazanie dokumentów panu prezydentowi. Wiemy, że pan Bodnar teraz pisze tę opinię. Wszyscy możemy sobie zdawać sprawę, co w tej opinii będzie, że to będzie parę obelg wobec osób, które całe swoje życie poświęciły walce z przestępczością – zaznaczył.

– Cały czas działamy. Od rana do wieczora mamy spotkania, staramy się docierać do opinii publicznej. Dzięki temu nie mamy czasu załamywać rąk – podkreślił syn Mariusza Kamińskiego.

Przypomnijmy, że w rozmowie z "Super Expressem" prezydent Andrzej Duda zapowiedział ponowne ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. – Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię – oświadczył.

Czytaj też:

Barbara Kamińska do dziennikarzy. "Na litość boską, ogarnijcie się"Czytaj też:

Zamieszanie w sprawie ułaskawienia. "Nic się w tej kwestii nie zmienia"