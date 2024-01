Radio Szczecin przeprasza Filiks. "Głębokie ubolewanie"

Na początku marca ubiegłego roku poseł Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks poinformowała o śmierci swojego 15-letniego syna.

Wcześniej media ujawniły, że chłopiec był ofiarą pedofila. W związku ze sprawą, część polityków i publicystów oskarża dziennikarzy o ujawnienie informacji, które umożliwiły identyfikację tożsamości 15-latka, co miało wpłynąć na jego stan psychiczny i doprowadzić do samobójstwa chłopca.

Robert Murawski, likwidator Polskiego Radia Szczecin opublikował komunikat, w którym zawarto przeprosiny dla poseł KO Magdaleny Filiks. Jednocześnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ukarze Radia Szczecin i TVP Info, wobec których formułowane są zarzuty o ujawnienie danych pozwalających na identyfikację ofiar pedofila.

Przeprosiny Radia Szczecin

"Maciej Świrski, jako Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podjął w dniu 19 stycznia 2024 roku decyzję o nienakładaniu kary na Radio Szczecin, w związku z ujawnieniem danych ofiary pedofila. Niezależnie od tej decyzji Radio Szczecin mówi 'przepraszamy', zaś znalezienie oraz ukaranie ewentualnych sprawców należy pozostawić wyspecjalizowanym do tego organom" – czytamy w komunikacie.

"W świetle ostatnich doniesień medialnych dotyczących potencjalnego wpływu Radia Szczecin na tragedię, która dotknęła Panią Posłankę Magdalenę Filiks i jej rodzinę, pomimo informacji przekazanej medialnie przez rzeczniczkę KRRiT, co do podjęcia decyzji o nieukaraniu Radia Szczecin za audycje i publikacje z grudnia 2022 roku, przepraszamy Panią Posłankę Magdalenę Filiks i jej rodzinę, wyrażając jednocześnie głębokie ubolewanie nad nieszczęściem jakie ich spotkało" – wskazano.

Podkreślono, że przeprosiny te są niezależne od "dalszych ustaleń dotyczących tego czy i ewentualnie w jakim zakresie osoby pracujące w Radiu Szczecin w jakikolwiek sposób mogły przyczynić się do tego dramatycznego w skutkach zdarzenia". "Pozostawić to bowiem należy wyspecjalizowanym i powołanym do tego organom. Mamy jednak świadomość, że żadne działania podejmowane w chwili obecnej nie umniejszą tragizmu tej historii, ani też nie przywrócą życia tak młodemu i niewinnemu człowiekowi" – zaznaczono.

Nie zabrakło akcentów politycznych. Murawski zapowiedział bowiem, że "Radio Szczecin w obecnym kształcie kończy przy tym, z dostrzeganą przez słuchaczy w ostatnich latach jednostronną narracją, stojącą w jaskrawej opozycji do zasad obiektywizmu dziennikarskiego i zachowania pluralizmu politycznego na antenie".

"Odbudowanie dobrego wizerunku nie będzie proste, lecz dołożymy wszelkich starań aby publikowane przez Radio Szczecin treści, w sposób możliwie najlepszy, realizowały misję publiczną powierzoną radiofonii, stosując przy tym najwyższe standardy dziennikarskie, etyczne i moralne" – zapewniono w stanowisku.

Czytaj też:

Kolejna porażka ministra. Sąd oddalił wniosek dot. wpisu likwidacji TVP do KRSCzytaj też:

Prof. Gliński: Mamy siłowy zamach na media. Dla nich prawo nie ma znaczenia