MS wszczyna kontrolę w AWS. Rektor: Nie byłem wówczas pracownikiem

"W związku z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna dziś kontrolę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie" – poinformowało w poniedziałek resort sprawiedliwości

W komunikacie podano, że "celem kontroli jest wdrożenie zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Zostały one zawarte w wystąpieniu pokontrolnym NIK nr KPB.411.002.01.2021 w sprawie przeprowadzonej kontroli w zakresie organizacji i funkcjonowania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (obecnie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości) w Warszawie. Kontrola ta dotyczyła okresu od 1.01.2018 r. do 30.04.2022 r., jak również sprawdzenia zgodności realizowanych zadań z obowiązującymi przepisami prawa".

Sopiński: Sprawa dotyczy okresu pracy rektora Strzelca

Na komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości zareagował już rektor AWS dr Michał Sopiński. We wpisie na portalu X podkreślił, że "raport NIK wskazujący na brak właściwego nadzoru rektora uczelni dotyczył okresu od 1.01.2018 r. do 30.04.2022. Rektorem-Komendantem, któremu zarzucono wówczas niegospodarność był dr Marcin Strzelec". Sopiński zaznaczył także, że nie był w tym czasie pracownikiem uczelni.

"Co więcej moje przyjście do uczelni nastąpiło w czerwcu 2022 roku, czyli poza zakresem objętym kontrolą. Ponadto wybór mojej osoby na funkcję Rektora przez Senat Uczelni 24 marca 2023 roku był podyktowany właśnie chęcią uporządkowania zarówno finansów uczelni, jak również wdrożenia najwyższych standardów organizacyjnych oraz otwarcia na współpracę międzynarodową" – podkreśla rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

"Patrząc na to jak w ostatnim roku rozwinęła się Akademia, stając się pierwszą uczelnią służby więziennej w Europie, która prowadzi szkołę doktorską – chyba nie zawiodłem…" – podsumował dr Michał Sopiński.

"Jedyna taka uczelnia w Europie"

W istocie, ostatni okres to czas dynamicznego rozwoju Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Pod koniec grudnia rektor Sopiński przypomniał, że jest ona dziś "jedyną uczelnią Służby Więziennej w Europie, która umożliwia kształcenie na trzech stopniach studiów. Po raz pierwszy w historii Służba Więzienna ma swoją Szkołę Doktorską. To ewenement na skalę europejską".

"Obecnie na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, uczy się ponad 800 studentów. Na aplikację kuratorską przyjęliśmy też ponad 100 aplikantów kuratorskich. Mamy też już liczne grono absolwentów liczące już blisko 2000 osób. Jako Akademia stawiamy na umiędzynarodowienie. Dołączyliśmy do CEP (Confederation of European Probation) co przełoży się na rozwój kurateli w Polsce" – opisywał.

Rektor wskazał, że dzięki współpracy z norweską Służbą Więzienną i ich uczelnią "udało nam się stworzyć w Polsce prawdziwe centrum innowacji w zakresie pilotażowych kompleksów penitencjarnych oraz szkoleń z ochrony dynamicznej dla z Służby Więziennej".

Celem uniwersytet

O dokonaniach i planach Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr Michał Sopiński mówił również w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy". Rektor wskazywał m.in., że podniesienie rangi uczelni ze szkoły wyższej do akademii w ciągu zaledwie pięciu lat to ewenement w skali krajowej i europejskiej. – Dziś, jako AWS, jesteśmy uczelnią, która kształci przyszłych oficerów Służby Więziennej, która przechodzi okres niezwykłej modernizacji, jak również osoby na studiach cywilnych – prawników, ekspertów od bezpieczeństwa. Prowadzimy również aplikację kuratorską, tzn. wchodzimy w proces tworzenia kadr dla całego wymiaru sprawiedliwości. Chcemy, aby te procesy, które mają wpływ na usprawnienie, modernizację, cyfryzację wymiaru sprawiedliwości, rodziły się właśnie w naszej uczelni. Tak, abyśmy mogli być całym zapleczem dla rodzącej się reformy wymiaru sprawiedliwości – wskazywał.

Rektor Sopiński podkreślał także, że jego celem jest uzyskanie statusu uniwersytetu. – Wierzę, że wychowankowie AWS wezmą odpowiedzialność za wymiar sprawiedliwości i Polskę lat 2030 czy 2040. Moim marzeniem jako rektora jest to, by w przyszłości w sądach apelacyjnych, okręgowych, prokuraturach czy nawet w Trybunale Konstytucyjnym lub Sądzie Najwyższym byli absolwenci Akademii Wymiaru Sprawiedliwości – mówił.

Czytaj też:

Sopiński zaprasza Matczaka i Zaradkiewicza do debaty. Czy rozmowa jest możliwa?Czytaj też:

Dariusz Barski jest Prokuratorem Krajowym. Dr Sopiński wyjaśnia dlaczego