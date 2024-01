Musk odwiedził Muzeum Auschwitz-Birkenau

Podczas wydarzenia nie wygłoszono żadnych oświadczeń. Głównym punktem wizyty miliardera w Polsce jest udział w konferencji organizowanej w Krakowie przez Europejskie Stowarzyszenie Żydów przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście obchodzonym 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia obozu w 1945 r. Właściciel Tesli i serwisu X rozmawiał w jej trakcie z Benem Shapiro na temat antysemityzmu w internecie.

– W temacie antysemityzmu byłem naiwny. Wokół mnie, w mojej bańce, tego zjawiska właściwie w ogóle nie było. Natomiast uważam, gdyby wolność słowa i social media istniały w czasach Auschwitz, to Holokaust byłby niemożliwy – powiedział przedsiębiorca w trakcie debaty z amerykańskim komentatorem politycznym.

Z kolei we wtorek Musk weźmie udział w nabożeństwie żałobnym na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Oskarżenie o antysemityzm

Pod koniec 2023 roku Elon Musk stał się bohaterem skandalu antysemickiego, kiedy oskarżył żydowskich działaczy o atak na jego biznes. Musk stwierdził, że Liga Przeciwko Zniesławieniom (organizacja walcząca z antysemityzmem) wywiera presję na reklamodawców, co doprowadziło do spadku dochodów należącej do niego sieci społecznościowej X.

W wyniku skandalu Komisja Europejska oświadczyła, że nie będzie już reklamować się w X ze względu na rozprzestrzenianie się dezinformacji, szczególnie na temat wojny Izrael-Hamas. Inne globalne firmy, w tym Apple, Disney, Comcast, Lionsgate i Paramount Global, również przyłączyły się do bojkotowania sieci społecznościowej Muska. "The Washington Post" zauważył, że to wzrost antysemityzmu na platformie X spowodował, że duża liczba reklamodawców opuściła sieć społecznościową.

