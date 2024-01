Bodnar nie uznaje postanowienia TK. Mocna odpowiedź Prokuratury Krajowej

We wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat, w którym stwierdzono, że Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny uznaje jako nieistniejące (sententia non existens) postanowienie zabezpieczające wydane przez sędzię Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz w dniu 15 stycznia 2024 r., dotyczące zastosowania przepisów art. 47 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze.

Przypomnijmy, że w postanowieniu wydanym przez sędzię Pawłowicz, TK nakazał Prokuratorowi Generalnemu i wszystkim organom władzy publicznej powstrzymanie się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających wykonywanie przez Dariusza Barskiego uprawnień, zadań i kompetencji przysługujących prokuratorowi Prokuratury Krajowej w stanie czynnym oraz pełnienia funkcji Prokurator Krajowego w tym powstrzymania się od realizacji i wykonania postanowień pisma Prokuratora Generalnego z dnia 12 stycznia 2024 roku.

Prokuratorzy zabierają głos

Głos w sprawie zabrała Prokuratura Krajowa. Wydane przez ministra Adama Bodnara oświadczenie określiła jako "kolejną próbę derogowania z systemu prawnego przepisów prawa oraz decyzji wydanych na ich podstawie za pomocą opinii prawnych".

Prokuratorzy podkreślają, że na gruncie przepisów prawnych nie ma możliwości zakwestionowania prawa Trybunału Konstytucyjnego do wydania postanowienia tymczasowego w postępowaniu zainicjowanym skargą konstytucyjną. To TK określa konieczność, zakres i etap, na jakich takie postanowienie zostanie wydane. Dodano, że nie ma w polskim prawie przepisów, które umożliwiałyby uchylenie się od wykonania postanowienia TK, a tym bardziej uznania go za "orzeczenie nieistniejące”.

"Obowiązkiem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego jest więc powstrzymanie się od wszelkich działań, które zmierzałyby do pozbawienia skuteczności postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2024 r., niezależnie od tego, jakie są poglądy Prokuratora Generalnego co do zasadności skargi konstytucyjnej wniesionej przez Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego" – wskazała Prokuratura Krajowa.

