Żony Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim. Spotkały się z Dudą

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że żony zatrzymanych polityków – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – spotkały się z prezydentem Andrzejem Dudą. Około godziny 17.30 prezydent ma wygłosić oświadczenie w sprawie zatrzymanych polityków. Najprawdopodobniej Andrzej Duda ogłosi, że zastosował wobec nich akt łaski.

Ułaskawienie posłów

We wtorek minister Adam Bodnar przekazał do prezydenta Dudy akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. "Do akt załączony został wniosek o nie skorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem PG. Opinia Prokuratora Generalnego nie jest wiążąca dla Prezydenta" – czytamy w komunikacie.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykowali ministra Bodnara za opieszałość w przekazaniu akt sprawy ich partyjnych kolegów. Andrzej Duda już 11 stycznia poinformował, że wszczął wobec nich procedurę ułaskawieniową.

W sprawie Kamińskiego i Wąsika mamy do czynienia ze sporem wynikającym z dwóch rozbieżnych stanowisk w zakresie skuteczności aktu łaski. W 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (na podstawie art. 139 Konstytucji RP). Zrobił to po wyroku nieprawomocnym (a więc zgodnie z zasadą domniemania niewinności, wobec osób wciąż niewinnych). Spór dotyczy tego, czy prezydent może ułaskawić kogoś, kto nie jest skazany prawomocnym wyrokiem, czy nie może.

Zły stan zdrowia Kamińskiego

W poniedziałek popołudniu Mariusz Kamiński został przewieziony na SOR w radomskim szpitalu. Powodem hospitalizacji był niski poziom cukru we krwi oraz niskie tętno. Objawy zostały wywołane przez głodówkę, jaką od początku odbywania kary prowadził były szef CBA.

Mariusz Kamiński po przejściu badań w szpitalu cywilnym został natychmiast przetransportowany z powrotem do Aresztu Śledczego w Radomiu – podała Wirtualna Polska. Polityk nie spędził więc nocy w szpitalu.

