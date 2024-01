"Serdecznie gratuluję". Niemcy "pod wrażeniem" działań Adama Bodnara

Buschmann to pierwszy członek rządu Niemiec, który złożył wizytę w Warszawie po zmianie władzy w Polsce. We wtorek spotkał się z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, któremu pogratulował objęcia stanowiska. Obaj politycy omówili bieżące kwestie na szczeblu europejskim i międzynarodowym i zadeklarowali zacieśnienie współpracy w przyszłości. Buschmann podkreślił, że podróż do Polski i spotkanie z Bodnarem były dla niego szczególnie ważne.

– Serdecznie gratuluję Adamowi Bodnarowi objęcia urzędu Ministra Sprawiedliwości. Szczególnie ważne było dla mnie, aby osobiście przekazać dziś moje gratulacje i nadzieję na bliską i pełną zaufania współpracę. Bo Polska jest dla Niemiec nie tylko sąsiadem, ale przyjacielem. Przyjaźń niemiecko-polska stanowi dopełnienie wewnętrznej jedności Europy. Polska jest krajem wolności – w swojej historii i w swojej przyszłości. Razem z Polską chcemy działać na rzecz Europy prawa i wolności – powiedział Buschmann.

Niemcy chwalą Bodnara

Niemiecki minister dodał także, że Berlin jest "pod wrażeniem tego, jak Polska wraca do centrum Europy i jej chęci wzmocnienia praworządności". Marco Buschmann nie chciał jednak komentować polskiej polityki wewnętrznej. Jak zaznaczył, jego zdaniem nowy polski rząd "podjął wiele bardzo odważnych decyzji, mając absolutne przekonanie o potrzebie wzmocnienia praworządności".

Relacjonując wizytę szefa niemieckiego resortu sprawiedliwości w Polsce niemieckie media przypominają niedawny wywiad Adama Bodnara dla "Zeit Online”, w którym polski minister stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny był "wykorzystywany do egzekwowania pewnych celów politycznych”. Bodnar wyraził nadzieję, że pewnego dnia "uda nam się to zmienić, ale jeszcze tego nie osiągnęliśmy”.

