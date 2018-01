GUS: Bezrobocie nadal rekordowo niskie. Najniższe wyniki dla grudnia od 1990 roku

Stopa bezrobocia zarejestrowanego w najnowszych badania wyniosła 6,6 proc. Co oznacza, w stosunku do wyników z listopada wzrosła o 0,1 pkt. Warto zauważyć, że te same dane sprzed roku wskazywały, że poziom bezrobocia wynosił 8,2 proc; z kolei w 2015 było 9,7 proc, a w 2014 aż 11,4 proc. (w poprzednich latach było jeszcze wyższe).

Ostatni raz bezrobocie było w grudniu niższe w 1990 roku, gdy dane wyniosły 6,5 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu minionego roku wyniosła 1 081,7 tys.

Najwyższy poziom bezrobocia został zarejestrowany w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wyniósł 11,7 proc., a najniższy w województwie wielkopolskim – 3,7 proc.