Niesiołowski planuje koalicję opozycji bez… Platformy Obywatelskiej

– Platforma to już nie jest „moja klasa”. Niech Schetyna wyrzuca, kogo chce. Myślę, że będzie to robił tak długo, aż jego wyrzucą. Nie interesuje mnie to – mówił Stefan Niesiołowski z Unii Europejskich Demokratów. Niesiołowski stwierdził, że przyszła koalicja opozycji oprócz jego partii powinna objąć również Nowoczesną, lewicę i… Komitet Obrony Demokracji.

Niesiołowski odniósł się w czwartkowym programie „Fakt Opinie” do obecnej sytuacji partii opozycyjnych. Polityk uznał, że interesuje go „opozycja, a nie pan Schetyna”. – Ruch, który wykonała UED i PSL to konkretny fakt. Po raz pierwszy pokrzyżowaliśmy plany kłusowników politycznych. Nie udało się rozbić klubu PSL. Ocaliliśmy go. Takie działania trzeba prowadzić i liczę, że to porozumienie nie zostanie porzucone. Widzę tu również Nowoczesną – mówił Niesiołowski. Polityk ocenił, że jeżeli nie uda się zawiązać porozumienia partii opozycyjnych, to PiS będzie rządził kolejną kadencję. – Widzę takie podmioty, które wspólnie stworzą koalicję czy jakiś sojusz. Ale realnie pracują, a nie ogłaszają raz na dwa tygodnie chęć stworzenia wielkiej koalicji,a potem nic się nie dzieje – mówił poseł. Polityk podkreślił, że nie wierzy w poparcie jakie PiS uzyskuje w sondażach. – Zweryfikujemy je w wyborach. PiS może się gorzko rozczarować – mówił.