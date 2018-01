– Pan minister mówi w swoim sprawozdaniu o tym, że jutro telewizja niemiecka będzie debatowała na temat sytuacji Polski na okoliczność szerzącego się nazizmu w naszym kraju, a państwo mówicie do niego "mów o Polsce". Przepraszam, a o czym pan minister mówił? To wy nie wiecie gdzie Polska leży? – pytał posłów PO, poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak. – W Niemczech nie mają moralnego prawa mówić o Polsce w ogóle! To oni spowodowali hekatombę narodu polskiego, a ciągle nas pouczają! A wy im brawo bijecie! – mówił z mównicy sejmowej.

– Nie przypuszczałem, że będę musiał w tej izbie dyskutować na temat tego, czym były Niemcy nazistowskie, druga wojna światowa, czy należą się Polsce reparacje czy nie – mówił poseł Kukiz'15. Stwierdził, że "posłowie PO powinni zrozumieć, że są parlamentarzystami polskiego narodu i ich interesem jest działać na rzecz polskiego narodu". – Na litość boską, zrozumcie to wreszcie – dodał.

Braki w edukacji

Marek Jakubiak stwierdził, że "nic dziwnego, że paru pajaców nie wie co to jest nazizm, skoro polska edukacja omija historię drugiej wojny światowej jak tylko może". – Przez lata marginalizowaliście państwo drugą wojnę światową w historii przekazywanej polskiej młodzieży – mówił do posłów PO.

W czasie swojego wystąpienia poseł Kukiz'15 zwrócił uwagę, że wciąż nie dokonano penalizacji banderyzmu jako ustroju totalitarnego równego komunizmowi i nazizmowi.