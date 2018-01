Senator PO zrzekł się immunitetu. Prokuratura chce mu postawić cztery zarzuty

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wystąpił w grudniu ubiegłego roku do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z wnioskiem o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Platformy Obywatelskiej Macieja Grubskiego. Polityk ma usłyszeć cztery zarzuty.

Z informacji przekazanej przez Prokuraturę Krajową wynika, że jeden z zarzutów związany jest z ujawnieniem znajomemu biznesmenowi tajnych informacji o wartym prawie 22 miliony złotych przetargu na sprzęt dla jednostek specjalnych Wojska Polskiego. Pozostałe zaś dotyczą złożenia fałszywych w oświadczeń majątkowych.

Ustalenia te są efektem wszczętego w grudniu 2013 roku przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi śledztwa w sprawie przyjęcia przez Macieja Grubskiego korzyści majątkowej w kwocie 91 tysięcy złotych w związku z pełnieniem przez niego funkcji senatora i wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej.

Prokuratura twierdzi, że zebrany w toku śledztwa obszerny materiał dowodowy, w postaci m.in. zeznań licznych świadków, kontroli rozmów telefonicznych oraz korespondencji SMS-owej i mailowej, wskazuje, że Maciej Grubski – działając w celu osiągnięciu korzyści osobistych i majątkowych – przekroczył swoje uprawnienia jako funkcjonariusza publicznego. Jednocześnie - według śledczych - polityk zataił w trzech składanych jako senator oświadczeniach prawdziwe informacje o stanie swojego majątku, zaniżając go w sumie o ponad 105 tysięcy złotych.