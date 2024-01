Legalizacja aborcji nie chroni kobiet przed powikłaniami ani przed śmiercią

"Znanym argumentem na rzecz legalizacji aborcji jest twierdzenie, że robi się to w celu ochrony zdrowia i życia kobiet. Nie ma to jednak żadnego pokrycia w faktach. Fałszywy argument, że zalegalizowanie aborcji ratuje życie kobiet, jest używany przez lewicowe feministki w celu usprawiedliwienia ich żądań i wmawiania społeczeństwu, że tą drogą ratują życie i zdrowie kobiet. Poczęte dziecko, zgodnie z ich założeniem, ma zginąć, a jego człowieczeństwo jest negowane na płaszczyźnie poglądów ideologicznych negujących fakty biologiczne i logiczne myślenie" – czytamy w opracowaniu Human Life International Polska na podstawie artykułu dr. Calluma Millera, lekarza i pracownika naukowego na Uniwersytecie Oksfordzkim.

"Legalizacja aborcji nie powoduje zmniejszenia śmiertelności kobiet z powodu macierzyństwa, ale staje się przyczyną zwiększonej liczby takich tragicznych przypadków" – wskazano. "Przyczyn jest wiele. Legalizacja przerywania ciąży z reguły zwiększa akceptację społeczną i liczbę wykonywanych aborcji nie tylko w szpitalach, ale także w prywatnych gabinetach, które robią to dla zysku. Prowadzi to do zwiększenia niebezpieczeństwa okaleczenia kobiety, a nawet spowodowania jej śmierci" – podaje HLC.

Legalizacja aborcji zwiększa liczbę zgonów?

Jak przytoczono, rzeczywiste statystyki nt. zgonów matek z Republiki Południowej Afryki wyraźnie wykazują, że od czasu legalizacji liczba zgonów matek spowodowanych aborcją podwoiła się, a nawet potroiła. Podobnie w Zambii, od legalizacji aborcji w 1972 r.

"W ciągu zaledwie czterech lat liczba powikłań aborcyjnych, wymagających hospitalizacji w stołecznym szpitalu w Lusace, wzrosła ponad dwukrotnie, z 1448 do 2991 przypadków. W Rwandzie na skutek nielegalnej aborcji umierało 3 proc. matek, po legalizacji odsetek ten się podwoił do 6-7 proc." – wskazano w opracowaniu.

Analiza danych z krajów wysoce rozwiniętych wykazuje, że nagłaśniana w mediach liczba zgonów spowodowanych niebezpieczną aborcją jest propagandowo zawyżana. Legalizacja aborcji jako rozwiązanie nieistniejącego problemu jest po prostu niepotrzebna, nieuzasadniona i niebezpieczna.

"Malta i Polska mają najniższe na świecie wskaźniki umieralności matek, a obowiązuje tam zakaz aborcji w ponad 99 proc. i 98 proc. przypadków. Na Malcie od ponad dziesięciu lat nie odnotowano żadnego zgonu matki z powodu aborcji, ponieważ się ich tam nie dokonuje" – przekonuje HLC Polska.

