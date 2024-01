Masowe zatrzymania na Białorusi. MSZ apeluje o sankcje

Białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka poinformował o przeszukiwaniach i zatrzymaniach na terenie całej Białorusi.

Na wydarzenia za naszą wschodnią granicą zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak wskazano, MSZ RP z ogromnym zaniepokojeniem przyjmuje doniesienia z Białorusi dotyczące kolejnej fali masowych przeszukań i zatrzymań wśród byłych więźniów sumienia oraz krewnych osób, które są obecnie więzione przez reżim z przyczyn politycznych.

Masowe zatrzymania na Białorusi. MSZ reaguje

"Stanowczo potępiamy systemowe represje władz białoruskich wobec własnego społeczeństwa, w tym aresztowanie Maryny Adamowicz, żony skazanego na 14 lat więzienia białoruskiego opozycjonisty Mikoły Statkiewicza" – podkreśliło MSZ w komunikacie.

"Sytuacja pod względem praw człowieka na Białorusi staje się coraz bardziej dramatyczna. Zwiększająca się presja reżimu A. Łukaszenki na społeczeństwo obywatelskie oraz politycznych oponentów w ostatnich tygodniach ma na celu zastraszenie Białorusinów – wymuszenie milczenia bądź opuszczenie kraju" – czytamy.

MSZ zwróciło uwagę na to, że od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w 2020 r. do więzień trafiło wiele tysięcy osób, a obecnie wciąż pozostaje w nich co najmniej 1400 więźniów politycznych. Warunki uwięzionych przeciwników białoruskiego reżimu urągają człowieczeństwu – opozycjoniści odbywają wyroki w przepełnionych, zimnych celach, z ograniczonym dostępem do opieki medycznej i ograniczonym kontaktem z bliskimi. "MSZ RP nieustannie wzywa władze w Mińsku do bezwarunkowego zwolnienia wszystkich więźniów politycznych i zaprzestania represji wobec własnego społeczeństwa" – zaznaczono.

"Prowadzone przez władze białoruskie masowe zatrzymania wśród byłych więźniów sumienia oraz rodzin więźniów politycznych wymagają zdecydowanej reakcji. Przyjęcie kolejnego pakietu sankcji przeciwko Białorusi powinno nastąpić jak najszybciej" – wskazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na platformie X.

twitterCzytaj też:

Granica Polski z Białorusią. Takiej sytuacji nie było od wielu miesięcy