Nowa twarz "Teleexpressu". Zobaczymy go też w TVP Info

W czwartek 4 stycznia, na antenie TVP 1 pojawił się pierwszy po zmianach w TVP "Teleexpress". Poprowadził go Maciej Orłoś. Dziennikarz przywitał się z widzami po "krótkiej, 7,5-letniej przerwie". "Teleexpress" ze zmienioną nieco czołówką zawierał w krótkiej formie najważniejsze wydarzenia dnia.

Bartosz Cebeńko nowym prowadzącym "Teleexpress" i TVP Info

Wirtualne Media donoszą nieoficjalnie, że od lutego do ekipy "Teleexpressu" w TVP1 dołączy Bartosz Cebeńko, dotąd związany z Grupą Polsat Plus. Dziennikarz poprowadzi też serwisy informacyjne w TVP Info.

– W Polsacie jestem zatrudniony do końca stycznia. Od lutego br. zaczynam pracę w TVP – powiedział Wirtualnemedia.pl Bartosz Cebeńko, nie zdradzając jednak szczegółów.

O jego transferze z Wydarzeń 24 serwis Wirtualne Media pisał już w grudniu 2023 roku. Ostatnio prowadził tam serwisy i przeglądy social mediów. Wcześniej był prezenterem Polsat News i Superstacji.

Powrót Orłosia do Telewizji Polskiej

W rozmowie z Magdą Mołek na jej kanale "W moim stylu" na YouTubie Maciej Orłoś zdradził, jak wyglądały kulisy jego ponownego pojawienia się w TVP. Przyznał, że negocjował z telewizją i nie od razu był przekonany co do powrotu do "Teleexpressu".

– Były głosy, które do mnie trafiały: no panie Maćku albo Maciek uruchamiamy newsy i ty musisz być na pierwszym planie, bo się ludziom tak kojarzysz, jesteś gościem, który odszedł, podziękował i się sprzeciwił, no to teraz symbolem tej zmiany będziesz w jakimś stopniu właśnie ty, więc się masz tam pokazać – powiedział.

Jak dodał, "jest tylko słabym człowiekiem", więc się zgodził.

Dziennikarz, przy okazji rozmowy, postanowił również ocenić elektorat PiS.

– Jeżeli założyć, że elektorat PiS-u to raczej starsze pokolenie, no to starsze pokolenie pamięta PRL, a jeśli pamiętają PRL, to być może pamiętają to, co się działo w mediach, czyli tę propagandę PRL-owską, no bo ten język propagandy stosowany przez PiS bardzo przypominał w wielu miejscach język propagandy z czasów PRL-u – opowiadał u Magdy Mołek Maciej Orłoś.

