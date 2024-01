Słynny magazyn wraca do TVP. "Chciałbym być twarzą programu"

"Magazyn Ekspresu Reporterów" zadebiutował na antenie TVP w 1999 roku, zastępując "Ekspres Reporterów". W programie prezentowane są reportaże interwencyjne. Od początku istnienia formatu, przez 21 lat, prowadził go Michał Olszański. Prezenter został odsunięty od tej pracy w sierpniu 2020 r., a na antenie zastąpili go Mirosław Rogalski i Urszula Rogala.

– Po 21 latach nadszedł czas rozstania z TVP. Nie będę miał okazji, by na antenie podziękować widzom, dlatego czynię to tutaj. To był zaszczyt gościć w Państwa domach we wtorki wieczorem, ogromna radość z faktu, że prezentujemy uczciwy, rzetelny i ciekawy program – skomentował wówczas zmianę, w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, Olszański.

W ramach upływu lat, zmiany stacji i godzin emisji, format tracił oglądalność i w maju 2023 roku ostatecznie zniknął z TVP.

"Magazyn Ekspresu Reporterów" wraca do TVP. "Są już wstępne ustalenia"

Jak dowiedział się serwis Wirtualne Media, "Magazyn Ekspresu Reporterów", który spadł z anteny w maju ubiegłego roku, wróci do ramówki TVP. Informację tę potwierdził jego wieloletni prowadzący – Michał Olszański.

– Rzeczywiście są już wstępne ustalenia. Powiedziałem, że bardzo chętnie chciałbym wrócić do magazynu i być twarzą programu reporterskiego – powiedział w rozmowie z serwisem.

Podkreślił, że nie są jeszcze znane szczegóły, co do daty emisji magazynu.

– Program powinien pojawić się w połowie marca, ale nie ma jeszcze niestety jasności co do terminu, tzn. w jaki dzień i o której. Ja bym bardzo chciał, żeby to było we wtorek w Dwójce, ale tu stuprocentowej pewności nie ma – przyznaje w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Olszański.

Olszański chce wrócić na antenę Telewizji Polskiej

Jednocześnie Michał Olszański przyznał Wirtualnym Mediom, że wciąż ma siłę, aby zostać twarzą programu, jednak ma też świadomość swojego wieku. – Pewnie nie na wiele lat, bo swoje lata mam na karku i już jestem na emeryturze, ale zadanie wydaje mi się absolutnie fascynujące i fajne – stwierdził.

– Wiadomo, że to jest program dla reporterów, a nie dla prowadzącego, ale jak byłem twarzą przez tyle lat, nie wyobrażam sobie, że nie mógłbym pociągnąć programu – podkreślał dziennikarz.

Czytaj też:

Nowa twarz "Teleexpressu". Zobaczymy go też w TVP InfoCzytaj też:

Kammel żegna się z TVP. "Nie byłem idealnym kolegą z pracy"