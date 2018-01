Sekretarz stanu USA z wizytą w Polsce. Ważny list amerykańskiej Polonii

My, Amerykanie polskiego pochodzenia, cieszymy się, że udaje się Pan do Polski na spotkanie z naszymi ważnymi polskimi sojusznikami. Chcielibyśmy podzielić się przemyśleniami na temat Pana podróży i jej planu, a w szczególności – pomóc w opracowaniu najbardziej palących problemów.

1. Mamy nadzieję, że wesprze Pan naszych polskich sojuszników w zakresie suwerenności Polski na wszystkich szczeblach: politycznym, militarnym, prawnym, ekonomicznym i dyplomatycznym. Mamy nadzieję, że jest Pan gotowy, aby zniechęcić do ingerencji w sprawy Polski, zarówno przez siły odwetowe, jak i przez nadmiernych sprzymierzeńców.

2. Bezpieczeństwo Polski ma ogromne znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. Pozwala nam przenosić nasze zasoby gdzie indziej na całym świecie. Bezpieczna Polska utrzymuje bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, zwanym także Intermarium – pomiędzy Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim. Jest to szczególnie ważne w przypadku odradzającej się Rosji, próbującej umocnić swoją hegemonię w strefie postradzieckiej i zagubionych Niemiec, zmagających się z własną tożsamością kulturową w czasie masowej migracji, a poprzez Unię Europejską narzucających swoją wolę sąsiadom za pomocą gospodarki energetycznej. W obliczu takich przeciwności Stany Zjednoczone muszą pokazać nasze jednoznaczne poparcie dla Polski: politycznie, ekonomicznie, dyplomatycznie i militarnie. W szczególności Warszawa potrzebuje pomocy Waszyngtonu w zakresie inwestycji, bezpieczeństwa energetycznego i pomocy wojskowej, a także ochrony przed historycznie drapieżnymi sąsiadami. Mamy szczerą nadzieję, że publicznie zostanie potwierdzone zaangażowanie Białego Domu w Polsce, w tym poważne plany dalszego wzmocnienia NATO poprzez włączenie Intermarium do amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej i rozmieszczenie w tym regionie większej liczby amerykańskich żołnierzy. Dostarczanie do Polski surowców energetycznych z USA powinno także rozwiązać problem kurczącej się zależności energetycznej Europy od Rosji.

3. Mamy nadzieję na masowe amerykańskie inwestycje, które zniechęcą etatystyczno-keynesistowskie trendy w regionie i zachęcą do międzynarodowej współpracy na całym świecie, w szczególności dwustronnej – ze Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Biały Dom powinien nadal wspierać rozwiązania wolnego rynku.

4. Jak zaznaczył w lipcu zeszłego roku prezydent Donald Trump w Warszawie, ten region potrzebuje poważnych ulepszeń infrastrukturalnych, aby idea Międzymorza mogła wyjść z sal konferencyjnych do szerokiego grona odbiorców wraz z portami, drogami, liniami kolejowymi, mostami, terminalami energetycznymi, centrami handlowymi oraz innymi ważnymi projektami infrastrukturalnymi biegnącymi wzdłuż osi północ-południe. Mam nadzieję, że posiadają Państwo własne plany dotyczące tych kwestii oraz że docenią Państwo propozycję Polaków i innych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

5. Jesteśmy przekonani, że pomogą nam Państwo powstrzymać nieuzasadnioną presję niektórych przedstawicieli w Kongresie, którzy ingerują w wewnętrzne sprawy Polski dotyczące restytucji mienia. Ich krótkowzroczne działania faworyzują część ofiar, podczas gdy kradzieże dokonane przez nazistów i komunistów dotyczyły wszystkich, Chrześcijan i Żydów. Takie nieprzemyślane działania nie tylko naruszają suwerenność Polski oraz nie dopuszczają informacji, że obecnie każdy może w sposób indywidualny dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Te niefortunne działania pływają również destabilizująco na gospodarkę państwa polskiego poprzez przejęcie tak potrzebnego kapitału inwestycyjnego i rozdystrybuowanie go z pogwałceniem praw własności jednostek (a nie kolektywów). Niechaj Polacy sami rozwiążą problemy związane z restytucją mienia.

Wszystko to leży w najlepszym interesie Stanów Zjednoczonych, które są żywotnie zainteresowane silną Polską i stabilnością regionalną. Szczerze wierzymy, że Państwo to doceniają.

Dear Mr. Secretary,

We, Americans of Polish descent, are pleased that you are traveling to Poland to meet with our important Polish allies. We would like to share our thoughts regarding your trip and its agenda. In particular, we would like to help you with an outline of the most pressing concerns.

1. Generally, we hope you will back our Polish allies as far as Poland’s sovereignty is concerned at all levels: politically, militarily, legally, economically, and diplomatically. In support of sovereignty, we hope you are ready to discourage interference in Poland’s affairs both by revanchist powers and overreaching allies.

2. Poland’s security is of utmost importance for the United States. A strong Poland regionally allows us to transfer our resources elsewhere globally. A secure Poland keeps safe the region of Central and Eastern Europe, also known as the Intermarium, the land between the Baltic, Black, and Adriatic seas. This is especially important in the case of a resurgent Russia, attempting to reassert its hegemony in the post-Soviet zone, and a confused Germany, struggling with its own cultural identity in the time of mass migration, yet, via the European Union, endeavoring to impose its will on its neighbors by the means of its powerhouse economy. Faced with such adversities, the United States needs to show our unequivocal support for Poland politically, economically, diplomatically, and militarily. In particular, Warsaw needs Washington’s help with investments, energy security, and military assistance as well as protection from historically predatory neighbors. We sincerely hope that you will publicly reiterate the White House’s commitment to Poland, including serious plans further to strengthen NATO by incorporating the Intermarium into America’s missile defense system and to station more US troops in the region. Supplying America’s energy products to Poland should also solve Europe’s cripling energy dependency on Russia.

3. We hope you bring massive American investment to discourage etatistic/Keynesian trends regionally and to encourage international cooperation globally, in particular bilaterally with the United States. Thus, the White House should continue to support free market solutions.

4. As President Donald Trump remarked in Warsaw last July, the region needs serious infrastructural improvements so that the idea of the Intermarium could emerge from conference rooms and foreign policy debates into the wide open with ports, roads, railroads, bridges, energy terminals, commercial hubs, and other vital infrastructural projects along the North-South axis in particular. I hope you have strategic blueprints of your own to address such issues, and you are ready to appreciate the proposals of the Poles and others as far as infrastructural investments.

5. We are convinced that you will help contain undue pressure from some of our elected representatives in Congress who meddle in Poland’s internal affairs regarding property restitution. Their proposals myopically favor a fraction of the victims, when the theft of property under Nazis and Communists impacted everyone, Christian and Jew. Such injudicious motions not only violate Poland’s sovereignty and fail to recognize that right now anyone can individually reclaim property through courts. These unfortunate undertakings also destabilize the Polish state economically by siphoning off much needed investment capital and redistributing property in violation of the rule of individual (and not collective) ownership. Let the Poles sort out their property restitution issues on their own.

All this is in the best interest of the United States which has a vested interest in a strong Poland and regional stability. We sincerely believe that you appreciate this.

Respectfully,

Adam Bak

Polish American Advocacy Group

New York, NY

John (Jan) M. Malek, Founder and President of Polish American Foundation for Economic Research and Education (www.pafere.org)

Andrzej Prokopczuk, President

Polish American Congress, Northern California Division

San Francisco, California

Edward Wojciech Jeśman, President

Polish American Congress of Southern California

Los Angeles, California

Wieslaw Wierzbowski, President

Polish American Congress of Eastern Massachusetts

Quincy, Massachusetts

Waldemar Biniecki, CEO

Pax Polonica Foundation

Manhattan, Kansas

Richard Mleczko, President

East Bay Polish American Association

Martinez, California

Adam Gromek, President

Polonian Cultural and Pastoral Center

Sacramento, California

Leszek Pawlik, CEO

Polonia Institute

Torrance, California

Zygmunt Staszewski, Co-Chair

Polish-Jewish Dialogue Committee

New York, New York

Natalia Kaminski

Polish Radio Hour

Los Angeles, California

Edmund Lewandowski

www.PoloniaSF.org

Anna Zawadzka

Coalition of Polish Americans

New York, New York

Jerzy R.W. Rozalski

Polish Varieties Radio WNZK

Detroit, Michigan