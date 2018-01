Polityk zawiesza członkostwo w Platformie Obywatelskiej. Chwieje się koalicja PO w Krakowie

– Jeszcze wczoraj, gdy z nim rozmawiałem, nic nie mówił, dziś podczas posiedzenia klubu zdradził, że zawiesza członkostwo. Tłumaczył to względami światopoglądowymi i tym, co dzieje się w Sejmie. Powiedział, że nie zapisuje się do żadnej innej partii i deklarował współpracę – przekazał „Gazecie Wyborczej” Andrzej Hawranek z PO.

Stanisław Zięba jest wieloletnim radnym Krakowa znanym z zachowawczych poglądów. Zasiadał w radzie Krakowa od ponad 20 lat.

– Brak 4 radnych od początku pokazuje, że następuje proces destabilizacji. Ten proces obejmuje również koalicję, coraz trudniej jest im głosować w sprawie projektów uchwał – mówił Włodzimierz Pietrus z PiS-u

Obecnie koalicja PO z radnymi z Przyjaznego Krakowa mają minimalną przewagę nad radnymi Prawa i Sprawiedliwości. PO posiada obecnie 14 radnych, Przyjazny Kraków 6, a Prawo i Sprawiedliwość 19. 4 radnych pozostaje niezrzeszonych.