Morawiecki: Moja wizja Europy to silna wspólnota suwerennych państw

– Moja wizja Europy, to, w co ja wierzę, to bardzo silna Europa zintegrowanych suwerennych państw. Europa Ojczyzn, która ma wspólne cele, być może kiedyś będzie miała też wspólną armię – powiedział w piątek w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki.