Prezydent Duda odpowiedział Tuskowi. "Wszyscy widzimy, że kieruje się pan tym powiedzeniem"

CNN opublikował artykuł zatytułowany "Nowy przywódca Polski jest zdeterminowany, by przywrócić demokrację – nawet jeśli oznacza to wojnę z populistycznymi rywalami". Portal amerykańskiej stacji telewizyjnej skomentował działania rządu Donalda Tuska m.in. wobec mediów publicznych.

"Panie Prezydencie, »hellbent on doing something« znaczy »jest gotowy za wszelką cenę«" – napisał na platformie X premier Tusk.

Prezydent Duda odpowiada Tuskowi. Po niemiecku

Andrzej Duda postanowił odpowiedzieć na zaczepkę premiera. "Panie Premierze @donaldtusk, dobrze Pan wie co znaczy »bent as hell«. Wszyscy widzimy, że kieruje się Pan powiedzeniem: »Absicht ist die Seele der Tat« [niem. "intencja jest duszą działania"; polski odpowiednik to "cel uświęca środki" – przy. red.]. Ale chwalenie się tym za granicą? Tam też niektórzy znają historię" – stwierdził prezydent.

twitter

CNN komentuje działania rządu premiera Tuska

Jak stwierdziło CNN, Donald Tusk "podjął się rzeczy trudnych, podejmując pierwsze działania prawne, mające na celu oczyszczenie politycznego konta". "Likwidacja telewizji publicznej, a także aresztowanie dwóch byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości, wywołały entuzjazm wśród tych, którzy pragnęli zmian po latach rządów PiS. Z drugiej strony, w społeczeństwie zaczęły pojawiać się obawy, czy premier nie postępuje zbyt szybko i gwałtownie" – czytamy.

"Likwidacja TVP, choć postrzegana jako środek doraźny, spotkała się z oporem sądów, co dodatkowo skomplikowało sytuację. Premier musi również sprostać oczekiwaniom różnorodnych grup społecznych, zachowując równowagę między postępowym podejściem a zachowaniem istotnych dla części społeczeństwa konserwatywnych wartości" – skomentowało CNN. "Polska, po ośmiu latach populistycznych rządów, stoi przed szansą na odzyskanie demokratycznych wartości. Choć premier cieszy się poparciem wielu Polaków, musi także skonfrontować się z obawami części społeczeństwa, która nie jest mu tak przychylna" – dodało.

Czytaj też:

Niemiecki dziennik: PiS przeszkadza nowemu rządowi, jak tylko może. Tusk działa