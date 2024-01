Prezydent wspiera WOŚP, a Owsiak z niego kpi. "Miejsce do ułaskawienia"

Trwa 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cel tegorocznej edycji to "Płuca po pandemii". " Zebrane środki mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu "do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych". Finałowi towarzyszy hasło "Tu wszystko gra OK!".

W ramach wydarzenia odbywają się m.in. koncerty. Podczas jednego z nich pojawił się Jerzy Owsiak. Postanowił zakpić z prezydenta. – Teraz spojrzałem na tę gitarę. Co z tą gitarą zrobić? Ona powinna być licytowana. Powinno się coś wydarzyć z tym. To studio powinno pracować jeszcze przez tydzień. Jak ktoś ma pomysł, niech z nami pogada, to może dogadamy się i zrobimy jakąś wystawę, jakieś śpiewanie, wręczenie nagród, albo cokolwiek. To takie miejsce super do ułaskawienia – stwierdził, nawiązując do ułaskawienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Para prezydencka angażuje się WOŚP

Tymczasem jak co roku, prezydent Andrzej Duda z małżonką, Agatą Kornahuser-Dudą, włączył się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. "Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą, jak co roku, włączyli się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zestaw filiżanek do espresso od Prezydenta i wieczorowa suknia wyszywana cekinami w kolorze złotym z Atelier 'Ela Piorun' od Pierwszej Damy – to przedmioty, które Para Prezydencka przekazała w tym roku" – podano na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. "Do licytowanych przedmiotów zostały dołączone bileciki z osobistą dedykacją i podziękowaniami" – wskazano.

Kontrowersje wokół akcji Owsiaka

W okresie rządów PiS, impreza nie była transmitowana w TVP. Jerzy Owsiak niejednokrotnie krytykował poprzednią władzę. Wielkie kontrowersje wzbudziły plakaty, który pojawił się na ulicach polskich miast przed wyborami parlamentarnymi. Widoczne było na nich hasło: "Polacy, pokonajmy to zło! Wygramy". Poniżej, znacznie mniejszą czcionką, dopisano "z sepsą". Wielu komentatorów odczytywało to jako wezwanie do głosowania przeciw partii Jarosława Kaczyńskiego.

Po przejęciu władzy przez koalicją PO, Trzeciej Drogi i Lewicy, wydarzenie Jerzego Owsiaka powróciło na ekrany telewizji publicznej.

