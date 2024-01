"Do kibla z nią". Najsłynniejszy patostreamer w Polsce skazany

Wojciech Olszański działa w sieci jako Aleksander Jabłonowski. Jest założycielem i liderem partii politycznej Rodacy Kamraci. Patostreamer słynie z wulgarnego języka i manifestowania nienawiści do różnych grup społecznych. W swoich nagraniach obraża m.in. społeczność LGBT+, ale również głosi treści antysemickie i antyklerykalne. Wspólnie z Marcinem Osadowskim prowadził kanał na YouTube, który został usunięty za naruszenia zasad społeczności serwisu. Wielokrotnie stawał przed sądem. W czwartek zapadł kolejny wyrok w jego sprawie.

Wulgarnie obrażał wicedyrektor szkoły. Patostreamer Wojciech Olszański skazany

Wyrok, który usłyszał Olszański dotyczy okresu pandemii. Patostreamer zajął się tematem ucznia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, który na kilka dni przed egzaminem zawodowym zaraził się koronawirusem i, zgodnie z wytycznymi, jako osoba niezaszczepiona, nie mógł w nim uczestniczyć. Olszański skontaktował się z Anną Kowalską, wicedyrektor placówki. Kobieta nie wiedziała, że była przez niego nagrywana, do czasu, kiedy nagranie z jej udziałem pojawiło się w internecie. Usłyszała o sobie z ust patostreamera, że "to mózgu nie ma" i "do kibla z nią".

Wicedyrektorka zawiadomiła prokuraturę, co skończyło się wyrokiem nakazowym. Olszański odwołał się i sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Sosnowcu. W czwartek sąd uznał Olszańskiego za winnego znieważenia funkcjonariusza publicznego w trakcie pełnienia przez niego obowiązków służbowych. Patostreamer ma w ramach wyroku odbyć karę prac społecznych: po 30 godzin miesięcznie – przez 10 miesięcy. Musi też wypłacić 2 tys. zł zadośćuczynienia wicedyrektorce.

"Hańba!". Zwolennicy Olszańskiego protestowali w sądzie

W budynku sądu, po ogłoszeniu wyroku, na Olszańskiego czekał tłum jego zwolenników. "Zadowolona jesteś?!", "Ty faszystko!" – wykrzykiwali w stronę Anny Kowalskiej. Pojawił się również okrzyk "Hańba!".

Olszański przyłączył się do nich i dalej obrażał wicedyrektorkę placówki w Sosnowcu.

– Ty brzydka babo – krzyczał do niej, kiedy wychodziła z sądu. – Panie radco, paszoł won – zwrócił się z kolei do pełnomocnika wicedyrektorki.

Jak podaje wyborcza.pl, Olszański zapowiada, że będzie się odwoływał.

